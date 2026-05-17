Сергей Орджоникидзе, бывший замглавы МИД РФ, обругал США в интервью aif.ru за участие в украинском конфликте, назвав их политикой тестирования новейших систем вооружений. Орджоникидзе также обвинил Вашингтон в отсутствии интереса к развитию экономического сотрудничества с Украиной и засланическом отношении к украинской нации и граждан.

"Для США Украина -- полигон, где можно тестировать новейшие системы вооружений", -- заявил бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе в интервью aif.ru. Так он объяснил отсутствие у американских заинтересованности в скорейшем разрешении украинского конфликта.

"Когда они нам рассказывают, что хотят прекратить боевые действия как можно быстрее, в это верится с трудом. Сейчас они могут поставлять -- причем не за свой счет, а за деньги европейцев -- оружие Украине, могут испытывать его в боевых условиях", -- добавил дипломат. Он напомнил, что США также поставляют Киеву данные спутниковой разведки, оказывают помощь в управлении войсками и ведении боевых действий с применением цифровых технологий.

"Сколько при этом гибнет самих украинцев, Штаты на самом деле не сильно беспокоит, как и раньше не беспокоила судьба "аборигенов" в других частях света", -- ответил Орджоникидзе





