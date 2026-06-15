"Побег из Сколбора" - первая российская детская картина в формате LitRPG, которая рассказывает о проблематике зависимостей детей от гаджетов. На премьере присутствовали известные артисты, такие как Алексей Воробьев, Анита Цой, Наташа Королева и другие. Мария Янковская исполнила хит "Сигма бой", а Наташа Королева поделилась, как похудела и поддерживая смущающуюся Мелиссу.

"Побег из Сколбора" стал первой российской детской картиной в формате LitRPG. На премьере присутствовали известные артисты, такие как Алексей Воробьев , Анита Цой , Наташа Королева и другие.

Мария Янковская исполнила хит "Сигма бой", а Наташа Королева поделилась, как похудела и поддерживая смущающуюся Мелиссу.

"Побег из Сколбора" раскрывает проблему зависимостей детей от гаджетов. Алексей Воробьев исполнил главную роль и поделился впечатлениями. Анита Цой поделилась, как восстанавливается после операции по удалению щитовидной железы.

"Побег из Сколбора" получил положительные отзывы и получил премию на фестивале "Кино-Детство-2022"





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