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"Одиссея" — самый дорогой фильм для взрослых в истории кино

Entertainment News

"Одиссея" — самый дорогой фильм для взрослых в истории кино
FilmOdyssiaUniversal Pictures
📆6/5/2026 11:57 AM
📰championat
42 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 51%

Фильм "Одиссея" получил рейтинг R и обошёл другие дорогие фильмы для взрослых в истории кино. Лента стала самой дорогой в индустрии и обошла "Гладиатора 2", "Дэдпула и Росомаху", "Терминатора: Тёмные судьбы" и "Джокера: Безумие на двоих".

4 июня стало известно, что фильм "Одиссея" получил рейтинг R — ленту Кристофера Нолана можно будет посмотреть лицам старше 17 лет. Это уже третья работа постановщика, получившая максимальный рейтинг американской комиссии.

Эпическая картина обошлась студии Universal Pictures в $ 250 млн, это самый дорогой фильм для взрослых в истории кино. Лента обошла "Гладиатора 2" ($ 210 млн), "Дэдпула и Росомаху" ($ 200 млн), "Терминатора: Тёмные судьбы" ($ 196 млн) и "Джокера: Безумие на двоих" ($ 190 млн). Судя по всему, в Universal верят в успех ленты и предоставили Кристоферу Нолану все необходимые средства для выпуска его новой картины.

Отмечается, что в фильме будут сексуальные темы и множество сцен с насилием, характерные для рейтинга R. "Одиссея" расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера картины состоится..

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