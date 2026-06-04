Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии, заявила, что "новый тоталитаризм" сформировался в Европе. Она поделилась своими мыслями на презентации немецкоязычного издания своей книги "Реквием по Европе" в российском посольстве в Вене.

Москва, 4 июня - АиФ-Москва.

"Новый тоталитаризм" сформировался в Европе, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на презентации немецкоязычного издания своей книги "Реквием по Европе". Встреча, на которой она поделилась своими мыслями, состоялась 2 июня на площадке российского посольства в Вене.

"Сегодня я наблюдаю - и понимаю, что это очень жесткие слова - "новый тоталитаризм", при котором больше не допускаются оттенки серого. Есть только "или-или". Нет мышления по схеме "и то, и другое". Диалог заблокирован не только по теме России, он заблокирован по ряду вопросов", - сказала Кнайсль, приняв участие в мероприятии по видеосвязи.

Экс-глава МИД обратила внимание, что все, кто пытается вступить в диалог, подвергается преследованиям в рамках так называемой "культуры отмены".

"Его фактически объявляют вне закона, как это делалось во времена папской власти. Такого человека отлучают, у него больше нет прав", - пояснила бывший министр, которую цитирует ТАСС. Кнайсль упомянула немецко-американского философа Ханну Арендт, которая в 1930-е годы была вынуждена эмигрировать в США. Она подчеркнула, что эта женщина называла вещи своими именами, когда речь шла о тоталитаризме.

Экс-глава МИД также предположила, что из-за своей позиции Арендт сейчас не имела бы возможности публиковаться в Германии или Австрии. Напомним, в мае 2025 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал, что в ряде европейских стран происходят трансформации политических систем в сторону тоталитаризма. Так он отреагировал на признание в ФРГ экстремистской немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Оцените материал ПолитикаАвстриятоталитаризмКарин КнайсльЕвроп





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