"Макларена" может уволить менеджера Уэббера, если Ферстаппен уйдет

Гонщик "Макларена" в случае ухода действующего чемпиона мира заявил журналист Джек Мартенс, что представители австрийской команды уже контактировали с окружением австралийца. По его словам, менеджер Пиастри "На первом месте в списке стоит имя Оскара Пиастри. Они уже пообщались. Мы знаем, что является менеджером гонщика, хотя на трассе его больше не видно. Думаю, ему запрещен вход в гостевую зону "Макларена". В команде больше не хотят, чтобы он находился рядом со своим подопечным на трассе. В прошлом году обстановка была немного напряжённой. У Пиастри сложилось впечатление, что его обделили, что отдавали предпочтение Ландо Норрису. Уэббер, по-моему, не раз вступал в конфликты с руководством "Макларена". С тех пор мы его там не видели. Но мы знаем, что он является менеджером Оскара. Также мы знаем, что он связан и с "Ред Булл". У него есть прошлое в "Ред Булл". Совершенно логично, что они ведут переговоры — не о втором месте, не о месте рядом с Максом Ферстаппеном, а о том, чтобы занять место Макса", — заявил Мартенс в подкастеРанее сообщалось, что Пиастри изменил структуру своей команды менеджеров, а часть обязанностей Уэббера во время гоночных уикендов перешла бывшему инженеру Формулы-2 Педру Матосу. Сам австралиец объяснял изменения тем, что с накоплением опыта в Формуле-1 стал меньше зависеть от своего менеджера. При этом официального подтверждения информации о запрете Уэбберу посещать гостевую зону "Макларена" нет.

Гонщик "Макларена"в случае ухода действующего чемпиона мира. Об этом заявил журналист Джек Мартенс, отметив, что представители австрийской команды уже контактировали с окружением австралийца. По его словам, менеджер Пиастри "На первом месте в списке стоит имя Оскара Пиастри.

Они уже пообщались. Мы знаем, что является менеджером гонщика, хотя на трассе его больше не видно. Думаю, ему запрещен вход в гостевую зону "Макларена". В команде больше не хотят, чтобы он находился рядом со своим подопечным на трассе.

В прошлом году обстановка была немного напряжённой. У Пиастри сложилось впечатление, что его обделили, что отдавали предпочтение Ландо Норрису. Уэббер, по-моему, не раз вступал в конфликты с руководством "Макларена". С тех пор мы его там не видели.

Но мы знаем, что он является менеджером Оскара. Также мы знаем, что он связан и с "Ред Булл". У него есть прошлое в "Ред Булл". Совершенно логично, что они ведут переговоры — не о втором месте, не о месте рядом с Максом Ферстаппеном, а о том, чтобы занять место Макса", — заявил Мартенс в подкастеРанее сообщалось, что Пиастри изменил структуру своей команды менеджеров, а часть обязанностей Уэббера во время гоночных уикендов перешла бывшему инженеру Формулы-2 Педру Матосу.

Сам австралиец объяснял изменения тем, что с накоплением опыта в Формуле-1 стал меньше зависеть от своего менеджера. При этом официального подтверждения информации о запрете Уэбберу посещать гостевую зону "Макларена" нет





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