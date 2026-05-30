"Ливерпуль" уволил Арне Слота

"Ливерпуль" все-таки расстался с тренером Арне Слотом, который продержался в клубе лишь два сезона. "Ливерпуль" опубликовал большое заявление с благодарностями и объяснениями, отметив вклад, который Слот внес в клуб и успешность его работы. Однако клуб коллективно пришел к выводу о необходимости изменений для дальнейшего развития.

" Ливерпуль " все-таки расстался с Арне Слотом. Почти через неделю после заключительного тура, по итогам которого клуб попал в Лигу чемпионов с пятого места, инсайдер Фабрицио Романо поделился эксклюзивной бомбой: "После подведения итогов сезона отношения между тренер ом и "Ливерпулем" закончились.

Андони Ираола – явный фаворит на пост главного тренера.

" Вскоре клуб подтвердил официально. "Ливерпуль" опубликовал большое заявление с благодарностями и объяснениями. Вот отрывок: "Это было трудное решение для нас. Вклад, который Арне внес в "Ливерпуль" за то время, что был с нами, значительный.

И главное – успешный. В то же время мы коллективно пришли к выводу, что изменения необходимы для того, чтобы клуб продолжал двигаться вперед. Вывод, к которому мы пришли, основан на убеждении, что траектория команды лучше всего решается путем изменения направления.





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Арне Слота Ливерпуль Увольнение Тренер Попал В Лигу Чемпионов Андони Ираола Пост Главного Тренера Благодарности Объяснения Вклад Удаление Тренировщик Работа Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу Чемпионов Тренер Попал В Лигу

United States Latest News, United States Headlines