"Каспер" ЦСКА сыграл блестяще в третьем матче серии с "Локомотивом-Кубань"

Уилл Уэйр, игрок ЦСКА, сыграл яркую игру в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубань", одержав победу со счётом 100:81 и став лидером в серии.

"Блестяще провёл третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубань". В этой встрече ЦСКА одержал победу со счётом 100:81 и повёл в серии - 2-1.

Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, СамойленкоУэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов — Как прокомментируете яркую игру Уэйра в третьем матче серии с "Локо"? У него более 30 очков набрал, шесть дальних попаданий.

Интересно, что первый матч после подписания с ним нового контракта он провёл невыразительно, второй — хорошо, а сейчас просто блестяще сыграл.. А потом уже он успокоился, видимо, и провёл матч на высоте. А так, Каспер не первый раз за годы в ЦСКА становится лидером, и совершенно точно не последний, и он точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта, — приводит слова Фураевой "Матч ТВ"

