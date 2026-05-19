"Каспер" ЦСКА сыграл блестяще в третьем матче серии с "Локомотивом-Кубань"

Уилл Уэйр, игрок ЦСКА, сыграл яркую игру в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубань", одержав победу со счётом 100:81 и став лидером в серии.

"Блестяще провёл третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубань". В этой встрече ЦСКА одержал победу со счётом 100:81 и повёл в серии - 2-1.

Мартин - 19, Миллер - 18, Хантер - 12, Ищенко - 9, Хаджибегович - 9, Темиров - 7, Квитковских - 4, Коновалов - 3, Коско, Мур, Шеянов, СамойленкоУэйр - 31, Тримбл - 21, Руженцев - 10, Жан-Шарль - 10, Антонов - 8, Курбанов - 7, Ухов - 6, Митрович - 4, Астапкович - 3, Кливленд, Карпенко, Чадов — Как прокомментируете яркую игру Уэйра в третьем матче серии с "Локо"? У него более 30 очков набрал, шесть дальних попаданий.

Интересно, что первый матч после подписания с ним нового контракта он провёл невыразительно, второй — хорошо, а сейчас просто блестяще сыграл.. А потом уже он успокоился, видимо, и провёл матч на высоте. А так, Каспер не первый раз за годы в ЦСКА становится лидером, и совершенно точно не последний, и он точно тот игрок, который выкладывается в каждом матче независимо от окончания или продления контракта, — приводит слова Фураевой "Матч ТВ"





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sport Basketball ВТБ Локомотив-Кубань ЦСКА Уилл Уэйр Каспер Лидер Игра Контракт Выкладываться Каждый Матч Независимо От Окончания Или Продления

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Текслер победил на выборах главы Челябинской областиОн набрал 81,28% по итогам обработки 100% протоколов

Read more »

Сенаторы США поддержат санкции, если РФ сорвет переговоры81 из 100 сенаторов США готовы поддержать жесткие санкции против России в случае срыва переговоров о мире в Украине.

Read more »

Сенаторы США поддержат санкции, если РФ сорвет переговоры81 из 100 сенаторов США готовы поддержать жесткие санкции против России в случае срыва переговоров о мире в Украине.

Read more »

Грушко: дефицит бюджета стран ЕС составляет 80%, скоро будет 100%Дефицит государственного бюджета стран Евросоюза в среднем составляет порядка 81%. В скором времени он может достичь и 100%, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Read more »

Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики с сезона-2004/05Нападающий «Баварии» Харри Кейн набрал 100 очков по «гол+пас» в Бундеслиге быстрее всех за последние 20 лет.

Read more »

Вышли на плато. Сколько будет стоить доллар на этой неделеВо вторник один доллар стоит 81,30 рубля, на межбанковских торгах курс чуть выше – 81,50 рубля.

Read more »