"Идиот" по Достоевскому: новый спектакль Театра им. Пушкина

Сергей Тонышев поставил спектакль "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского. Режиссер известен своими постановками на главных московских сценах. Спектакль не имеет ничего общего с иллюстрацией канонического текста и представляет бережно и любовно выстроенный мир Достоевского.

В репертуаре Театр а им. Пушкина появился потенциальный хит – спектакль "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского. Поставил его Сергей Тонышев , режиссер, много и уверенно работающий на главных московских сценах: на его счету "Фауст" в "Сатириконе", "Герой нашего времени" в Театр е на Таганке, шпаликовская дилогия в Студии театр ального искусства.

Тонышев – адепт глубокого психологизма и многомерных сценических метафор. В романе Достоевского его заинтересовал не экзистенциально-аналитический взгляд на природу страданий, но ощущение хрупкого чуда, возникающего вопреки. Перед нами спектакль, не имеющий ничего общего с иллюстрацией канонического текста. Это скорее бережно и любовно выстроенный мир Достоевского, в котором помимо Аглаи, Настасьи Филипповны и Рогожина существует Раскольников и старуха-процентщица.

Тонышев не пытается объединить произведения, только делает намек на то, что абсолютно все герои русского классика могли встретиться на пути князя Мышкина и с большой долей вероятности свести его с ума. Полифоничность романа разрастается до тотальной метафоры мироустройства "по Достоевскому". Все связаны со всеми, и все несчастны. А там, где лгут, мракобесничают, жгут состояния в камине, судьба "положительно прекрасного человека" предрешена





