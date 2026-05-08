"Жди меня": истории героев Великой Отечественной, которых многие не знают

Не все подвиги Великой Отечественной войны попали в учебники истории. Многие из них живут в устных рассказах, старых письмах, памяти родственников героев. В сюжете «Жди меня»  истории двух солдат, которые выжили там, где это было почти невозможно.

Их имена неизвестны широкой публике, но их героизм и самоотверженность приближали Великую Победу наравне с другими бойцами. Владимир Иванович Мозгунов и Нина Ивановна Лаптева вспомнили о своем папе и его вкладе в общее дело. Почему их отца долгие годы искал министр юстиции Советского Союза? Планомерное истребление евреев нацистами  одна из самых страшных страниц Второй мировой.

Точно установить число жертв Холокоста невозможно, исследователи называют цифру в шесть миллионов человек. Но это лишь те, чья гибель подтверждена документально. В спецвыпуске «Жди меня»  жуткая и невероятная история одной еврейской девочки, уроженки с. Любавичи Смоленской области.

Долгое время рассказ о чудесном спасении ребенка был просто легендой, но недавно она получила свое подтверждение. На фронте любовь была особенной, она рождалась на грани жизни и смерти, когда каждый день мог стать последним. Люди жили одним мгновением и любили точно так же. Но в мирное время такие отношения часто заканчивались, и простая жизнь разводила бывших влюбленных в разные стороны.

Нередко от этих союзов рождались дети, и многие из них спустя десятилетия продолжают искать своих отцов





