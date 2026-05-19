"Движение вверх" баскетбола: потенциал и прогресс регионов

"Самый большой потенциал для роста баскетбола находится в регионах нашей страны. И у нас действительно классные региональные отделения, федерации, у которых есть очень много возможностей, чтобы сделать драматический шаг вперёд. Не всегда возможно это в плане ресурсов, не всегда возможно в плане каких-то возможностей. Но если мы говорим про потенциал — он феноменальный. У нас огромная страна, у нас действительно любят спорт в стране, но вот, к сожалению, пока не хватает каких-то маленьких моментов. Денег, конечно же, не хватает, чтобы действительно сделать вот этот серьёзный шаг. Но если говорить про динамику и там традиционно, например, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Пермь в баскетболе имеют хорошие сильные представительства. Но я смотрю, вот за последнее время много федераций, которые сделали хороший шаг вперёд. Например, Челябинская область — здорово прямо классный прогресс за последние там четыре года. Сейчас я вот буквально на днях вернулся из Башкортостана. Так приятно видеть, когда наш любимый вид спорта — первый в республике по количеству занимающихся. Для меня это было такое открытие… Там практически под 100 000 занимающихся баскетболом. И при том, что профессиональная команда вот не так давно появилась, а профессиональная команда — это как такой маяк, притяжение для занимающихся. Поэтому потихоньку, шаг за шагом, вижу, что есть прогресс у нас по регионам. Но если говорить вот о серьёзном шаге вперёд и потенциале, конечно же, если регионы вот так вот будут активно делать правильные вещи и потихонечку двигаться вперёд, думаю, что мы как вот целый продукт баскетбола сделаем прыжок вверх. "Движение вверх" будет!"

"Самый большой потенциал для роста баскетбол а находится в регионах нашей страны. И у нас действительно классные региональные отделения , федерации, у которых есть очень много возможностей, чтобы сделать драматический шаг вперёд.

Не всегда возможно это в плане ресурсов, не всегда возможно в плане каких-то возможностей. Но если мы говорим про потенциал — он феноменальный. У нас огромная страна, у нас действительно любят спорт в стране, но вот, к сожалению, пока не хватает каких-то маленьких моментов. Денег, конечно же, не хватает, чтобы действительно сделать вот этот серьёзный шаг.

Но если говорить про динамику и там традиционно, например, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Пермь в баскетболе имеют хорошие сильные представительства. Но я смотрю, вот за последнее время много федераций, которые сделали хороший шаг вперёд. Например, Челябинская область — здорово прямо классный прогресс за последние там четыре года. Сейчас я вот буквально на днях вернулся из Башкортостана.

Так приятно видеть, когда наш любимый вид спорта — первый в республике по количеству занимающихся. Для меня это было такое открытие… Там практически под 100 000 занимающихся баскетболом. И при том, что профессиональная команда вот не так давно появилась, а профессиональная команда — это как такой маяк, притяжение для занимающихся. Поэтому потихоньку, шаг за шагом, вижу, что есть прогресс у нас по регионам.

Но если говорить вот о серьёзном шаге вперёд и потенциале, конечно же, если регионы вот так вот будут активно делать правильные вещи и потихонечку двигаться вперёд, думаю, что мы как вот целый продукт баскетбола сделаем прыжок вверх. "Движение вверх" будет!





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Баскетбол Потенциал Прогресс Региональные Отделения Российские Федерации Проблемы Проблемы С Ресурсами Проблемы С Возможностями Российская Баскетбольная Федерация Российские Регионы Российские Регионы В Баскетболе Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно Российские Регионы В Баскетболе И Баскетбольно

United States Latest News, United States Headlines