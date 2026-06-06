"Вячеслав Володин заявил о новых мерах по защите русского языка в общественных пространствах"

"В рамках празднования Дня русского языка председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятых с 2021 года 32 законах, направленных на защиту языка, культуры и исторической идентичности. Он анонсировал предстоящие с 2026 года требования об обязательном использовании русского языка на вывесках и указателях, а также привел примеры городов, уже приступивших к замене иностранных надписей."

"Сегодня в России отмечается День русского языка, который традиционно приурочен ко дню рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкин а, считающегося основоположником современного русского литературного языка. По словам спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, ровно 15 лет назад этот праздник приобрел официальный статус.

Он подчеркнул, что язык, вера, культура и история являются краеугольными камнями национальной идентичности, и поэтому их защита должна быть приоритетом. Володин сообщил, что начиная с 2021 года Государственной Думой было принято 32 федеральных закона, направленных на охрану русского языка и культурного пространства. Он обратил внимание на недавние нормативные изменения, вступившие в силу три месяца назад, которые призваны избавить общественные пространства города от излишних англицизмов и надписей на иностранных языках.

Кроме того, с 1 марта 2026 года вступает в силу правило, требующее, чтобы информация на вывесках, указателях и табличках обязательно составлялась на русском языке, с возможностью дублирования на языки народов России. Спикер ГД акцентировал важность эффективной реализации этих норм в регионах. В качестве положительного примера он привел города Краснодар, Магнитогорск и Ярословль, где владельцы бизнеса и местные власти заблаговременно начали процесс замены вывесок и указателей.

Однако, по его мнению, такая инициатива не является повсеместной, и во многих местах процесс замены еще не начат. Вячеслав Волodin резюмировал, что русский язык - это национальное достояние, и общей задачей должно стать всестороннее обеспечение его защиты и развития.





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