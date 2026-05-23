"Было непросто": бывший нападающий "Краснодара" и "Динамо" о сложностях последнего сезона и истории с敢口者

Домашний ареном стал последний сезон для бывшего нападающего "Краснодара" и "Динамо". Бывший игрок «Белого Лошадки» во время интервью поделился сложным периодом и сложностями, связанными со сложной публичностью. Он подчеркнул, что поступал правильно в той ситуации из-за переживаний своей семьи, но осознает, что сделал ошибку и виноват

Бывший нападающий "Краснодара" и "Динамо" "Было непросто. Сложный период был больше всего связан с тем, что я искренне считаю, что я по-человечески и по-мужски поступил правильно в той ситуации, но как человек, имеющий какой-то медиакапитал и будучи публичным, я не имел права себя так повести ровно из-за того, насколько переживала моя семья – супруга Карина, родители.

Я по жизни привык нести ответственность за свои поступки. Даже если бы была хуже ситуация – это моя ответственность, я сам виноват в этом. Я видел, насколько переживают мои близкие люди, насколько находятся в нервном состоянии, для меня сложность была ровно в этом. Что я их подставил, подвёл, поступил неправильно, исходя из того, как моя семья и близкие люди вынуждены проживать эту ситуацию.

Они не транслировали мне это, но находились в нервном состоянии каждый раз, когда эта тема всплывала. Плохой поступок, я виноват, полностью моя ответственность, не горжусь этим. Внутренне понимаю, что я поступил последовательно правильно, но эта публичность, которая тебе, с одной стороны, может принести пользу и возможности, она в такие ситуации работает против тебя. Меня спровоцировали, мне сказали гадости.

Я просто подошёл, общался со всеми на "вы", извинялся, попросил возможностей закрыть всем счёт.





