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"Американская делегация на ПМЭФ обсуждает культурное сотрудничество с Россией"

"Культура И Искусство" News

"Американская делегация на ПМЭФ обсуждает культурное сотрудничество с Россией"
ПМЭФСШАРоссия
📆6/4/2026 12:59 PM
📰РИА Новости
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"В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия, посвященная развитию культурных связей между США и Россией. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук и министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили перспективы совместных проектов, включая участие американских кинематографистов в российских кинофестивалях и приглашение на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур."

" Родни Кук , председатель комиссии США по изящным искусствам, отметил, что в ходе сессии ПМЭФ было выдвинуто много отличных идей. Министр культуры Ольга Любимова предложила представителям США принять участие в Санкт-Петербург ском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью, и выразила надежду на участие американских кинематографистов в российских кинофестивалях.

Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, подчеркнул, что обсуждения были продуктивными. Он заявил: Множество отличных идей было озвучено за этим столом. Много отличных идей. Любимова, в свою очередь, предложила американским партнерам расширить культурный диалог через участие в предстоящем форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Она также высказала надежду, что американские кинематографисты смогут посетить Россию для участия в кинофестивалях. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает в качестве генерального информационного партнера ПМЭФ.

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

ПМЭФ США Россия Культурное Сотрудничество Ольга Любимова Родни Кук Кинофестивали Санкт-Петербург Форум Объединенных Культур

 

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