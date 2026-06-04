"В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия, посвященная развитию культурных связей между США и Россией. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук и министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили перспективы совместных проектов, включая участие американских кинематографистов в российских кинофестивалях и приглашение на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур."

" Родни Кук , председатель комиссии США по изящным искусствам, отметил, что в ходе сессии ПМЭФ было выдвинуто много отличных идей. Министр культуры Ольга Любимова предложила представителям США принять участие в Санкт-Петербург ском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью, и выразила надежду на участие американских кинематографистов в российских кинофестивалях.

Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, подчеркнул, что обсуждения были продуктивными. Он заявил: Множество отличных идей было озвучено за этим столом. Много отличных идей. Любимова, в свою очередь, предложила американским партнерам расширить культурный диалог через участие в предстоящем форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Она также высказала надежду, что американские кинематографисты смогут посетить Россию для участия в кинофестивалях. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает в качестве генерального информационного партнера ПМЭФ.





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ПМЭФ США Россия Культурное Сотрудничество Ольга Любимова Родни Кук Кинофестивали Санкт-Петербург Форум Объединенных Культур

United States Latest News, United States Headlines