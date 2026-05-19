"Ак Барс" vs "Локомотив": Финал Кубка Гагарина, интересный и напряженный

"Ак Барс" и "Локомотив" встречаются в финале Кубка Гагарина, играя от ножа и ожидая, что серия может продлиться до семи матчей. Пашков оценил финал как один из самых интересных в истории, а директор "Северстали" поделился, что из-за событий на Ближнем Востоке авиационный керосин взлетел в разы, а расходы на выезды увеличились.

Игра идет от ножа, серия может продлиться 7 матчей""Локомотив" и "Ак Барс" доказывают, что они достойны финала. Это очень интересная серия, которая может продлиться до семи матчей. Один из самых интересных финалов в истории.

"Ак Барс" не отпускает от себя соперника и всегда борется до последнего. Игра идет от ножа", – сказал Пашков о финале Кубка Гагарина: "Есть сюжет, но качество хоккея – очень среднее.

"Локомотив" и "Ак Барс" играют от обороны, мало эффектных комбинаций, шайба летает по бортам" Директор "Северстали" об увеличении числа игр в КХЛ: "Из-за событий на Ближнем Востоке авиационный керосин взлетел в разы. На выезды нужны чартеры, расходы растут" Ротенберг о ЧМ-2026: "Из‑за отсутствия России упала конкуренция – коллеги из США и Канады это подтвердили. Помним великие суперсерии, команду мечты "Красная Машина". Так все начиналось" Чемпионский перстень Херба Брукса за победу на ОИ-80 продали за 549 000 долларов на аукционе.

Его выставил на продажу брат тренера сборной США Глава "Полипласта" о том, что "Лада" остается в КХЛ: "Благодарю болельщиков за поддержку и терпение. Сезон оказался непростым, но мы настроены развивать хоккей в регионе" Каменский о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: "Отрицательно отношусь, ребята совершают там хоккейный подвиг. Настанет время, нам снова разрешат" Губерниев об апелляции ФХР в CAS: "Молодцы, под лежачий камень вода не течет. Просвет пока не особо виден, ситуация тяжелая.

Надо бороться" Бабаев о Бурдасове: "Хорошо играл в "Ладе", но на него всех собак спустили. Сейчас команды формируются – нужны игроки, которые будут подсказывать и помогать" Пашков о "Динамо" Минск: "Упустить Квартальнова будет самой большой ошибкой. Он доверял молодежи и открыл целый пласт интересных белорусских хоккеистов" "Филадельфия" хочет продлить контракт с Владаржем на 5 лет и около 6 млн долларов за сезон.

Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: "Еще надо дожить до конгресса. На 7 мест в совете конкурс, как правило, один к трем





