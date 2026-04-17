«Я думала, что большинство иностранцев ненавидит русских». Благодаря Маску россияне узнали, что о них думает мир. И это их удивило

📆4/17/2026 9:06 PM
📰lentaruofficial
Новая функция автоперевода в X (Twitter) открыла россиянам глаза на то, как их воспринимает мир. Вместо ожидаемого негатива – огромный интерес и, в основном, положительное отношение. "Вавилонский Твиттер" стал площадкой для обмена мемами, шутками и честными диалогами, разрушив языковые барьеры и показав, что россияне не одиноки в своем пост-ироничном юморе и культурных особенностях. Особенно тесное общение сложилось с Бразилией, где россияне нашли много общего с местными жителями.

Благодаря функции автоматического перевода твитов в социальной сети X (ранее Twitter ), россияне получили возможность узнать, как их воспринимает остальной мир. То, что они обнаружили, оказалось для многих неожиданностью: вместо ожидаемого негатива, они столкнулись с огромным интересом и, в большинстве своем, положительным отношением к России и ее жителям.

Эта инновация превратила X в своеобразный «Вавилонский Твиттер», где языковые барьеры рухнули, уступив место обмену мемами, шуткам и честным, порой абсурдным, диалогам. Миллионы пользователей по всему миру стали свидетелями того, какой Россия предстает в глазах других, и это стало настоящим интернет-феноменом этой весны. 'Лента.ру' проанализировала, какие именно аспекты российской культуры и жизни вызвали наибольший отклик.

Одним из ярких примеров стало распространение видео, где робот-гуманоид гонит стадо диких кабанов по городу. Этот ролик, зародившийся в польском сегменте X, мгновенно стал вирусным, вызвав шквал шуток о будущем и технологическом прогрессе. Пользователи из США всерьез начали обсуждать возможность применения андроидов для ухода за скотом в Техасе. Однако наибольшее внимание привлекли мемы из России. Выяснилось, что пост-ироничный, зачастую мрачный и абсурдный русский юмор нашел своих поклонников по всему миру.

Бразилец по имени Марко стал одним из тех, кто активно искал русские мемы, желая понять их суть и поделиться ими с соотечественниками. Мемы, подобные изображению УЗИ матрешки, где врач видит на экране себя, делающего УЗИ другому себе, воплощающему матрешку, стали для него откровением, демонстрируя глубину и самобытность русского юмора. Впрочем, вскоре стало известно, что подобные необычные настои и традиции существуют и в других культурах, хотя в России они приобрели статус интернет-мема.

Особое место в этом межкультурном диалоге заняло общение с бразильским сегментом X. Россияне обнаружили удивительное количество точек соприкосновения с бразильцами, несмотря на географическую отдаленность. Оказалось, что российские зрители десятилетиями с увлечением следили за бразильскими телесериалами, зная наизусть имена актеров и сюжетные линии. В ответ бразильцы поделились тем, как российские дачи стали ассоциироваться с их слово «фазенда». Интерес вызвало и различие в написании смеха: в Бразилии используют «ккккк», в то время как «к» может означать короткий смешок. Это стало еще одним доказательством того, что интернет, несмотря на свои особенности, способствует сближению людей.

Помимо Бразилии, сложились более тесные, хотя и менее выраженные, контакты с пользователями из Южной Кореи. В целом, россияне смогли убедиться в том, что в большинстве стран мира к ним относятся с теплотой. На один из твитов, выражающий радость от общения в X, пришли сотни ответов с признаниями в любви к россиянам и историями о совместных застольях, хотя повторить этот опыт согласились не все. Одна из пользователениц отметила: 'Как же я счастлива, что именно в Твиттере мы застали самое мощное объединение людей со всего света — именно поэтому это самый лучший момент, чтобы рассказать про существование Сыктывкара'. Многим открытием стало то, что 'пакет с пакетами' — символ, который многие ассоциировали исключительно с постсоветским пространством, — оказывается, распространен во многих странах, включая Мексику, Колумбию, Японию и США, где он получил название 'самая бразильская вещь'.

Функция автоматического перевода, реализованная в X, работает на базе модели Grok, которая, по заявлениям Илона Маска, значительно улучшилась за последние месяцы. Эта технология, разработанная в рамках его сотрудничества с OpenAI, стала ключевым элементом, позволившим создать этот уникальный феномен. Сотрудничество Маска с OpenAI началось еще в 2015 году, однако, разойдясь во взглядах, он покинул совет директоров компании. В 2022 году OpenAI представила ChatGPT, а Маск годом позже анонсировал свою разработку Grok, подчеркивая стремление к открытому и глобальному обмену информацией

