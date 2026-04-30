«Хьюстон Рокетс» сократил отставание в серии против «Лос-Анджелес Лейкерс» до 3-2

В пятой игре серии плей-офф НБА «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 99:93, сократив отставание в серии до 3-2. Команда из Техаса продемонстрировала высокий уровень организации и дисциплины, в то время как «Лейкерс» столкнулись с трудностями в контроле игры и допустили множество ошибок.

В матче пятой игры серии плей-офф НБА между « Лос-Анджелес Лейкерс » и « Хьюстон Рокетс » команда из Техаса продемонстрировала выдающуюся командную игру, которая позволила им сократить отставание в серии до 3-2.

«Хьюстон» показал высокий уровень организации и дисциплины, в то время как «Лейкерс» столкнулись с трудностями в контроле игры и допустили множество ошибок. Главным героем матча стал Джабари Смит-младший, который набрал 22 очка, сделал 9 подборов и 8 передач, а также стал ключевым игроком в атаке. Его умение управлять темпом и принимать правильные решения в позиционной атаке позволило команде сохранять контроль над игрой.

«Хьюстон» придерживался строгого плана, избегал рисков и минимизировал ошибки, что в итоге привело к победе со счётом 99:93. В то же время «Лейкерс» не смогли найти эффективное решение в атаке, особенно в концовке матча. Леброн Джеймс набрал 25 очков и сделал 7 ассистов, но его ошибки в решающие моменты стали решающими. Деандре Эйтон был лучшим в команде, набрав 18 очков и сделав 17 подборов, но остальные игроки не смогли поддержать его.

Отсутствие Луки Дончича также негативно сказалось на игре «Лейкерс», так как команда не имела достаточного количества вариантов в концовках.

«Хьюстон», напротив, показал, что может побеждать без звёздных игроков, таких как Кевин Дюрант, который не играл в этом матче. Команда пересмотрела свой стиль игры, стала реже использовать изоляцию и быстрее двигать мяч, что позволило им создать больше вариантов в атаке.

«Лейкерс» же часто затягивали атаки и допустили 15 потерь, что также стало одной из причин их поражения. В истории НБА это уже 16-й случай, когда команда, уступавшая 0-3 в серии, довела её до шестого матча. Теперь «Хьюстон» имеет шанс на продолжение борьбы, а «Лейкерс» должны будут пересмотреть свою стратегию перед шестым матчем





