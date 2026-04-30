«Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ. Победу принес голевой пас российского форварда Матвея Мичкова.

В захватывающем шестом матче серии между «Филадельфией Флайерз» и « Питтсбург Пингвинз » «Флайерз» одержали победу в овертайме, обеспечив себе выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Этот матч стал не только триумфом для «Филадельфии», но и, возможно, завершением легендарной карьеры Евгения Малкина в составе «Питтсбурга». Ключевую роль в победе «Флайерз» сыграла великолепная игра голкипера Даниеля Владаржа и результативные действия таких игроков, как Тревор Зеграс, Оуэн Типпет и Портер Мартон. Однако настоящим героем матча стал российский форвард Матвей Мичков, который, несмотря на скромное выступление в предыдущих играх серии, в решающий момент отдал голевую передачу, принеся своей команде победу.

До этого матча Мичков не демонстрировал выдающейся игры в плей-офф, проведя на льду в среднем чуть более 10 минут и не набрав ни одного результативного очка. Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет, делая ставку на результат, не давал молодому игроку много игрового времени, отмечая, что Мичков еще не достиг своего потенциала. После поражения в пятом матче серии, где Мичкова не было в заявке, его возвращение в состав было под вопросом, но Токкет все же предоставил ему шанс в шестом матче.

И Мичков оправдал доверие, продемонстрировав уверенную игру и став автором ключевой передачи в овертайме. Победа «Филадельфии» стала горьким разочарованием для «Питтсбурга», особенно для его ветеранов – Евгения Малкина, Сидни Кросби и Криса Летанга, которые героически боролись за сохранение надежды на победу в серии. Для Малкина этот матч мог стать последним в составе «Пингвинз», поскольку его будущее в клубе остается неопределенным. Голевую передачу Мичкова, которая привела к победному голу Кэмерона Йорка, можно считать поворотным моментом в серии.

Этот результативный балл стал первым для Мичкова в плей-офф НХЛ и доказал его состоятельность как игрока высокого уровня.

«Филадельфия» продолжает свой путь в плей-офф, а «Питтсбург» отправляется в отпуск, возможно, с завершением эпохи легендарных игроков





