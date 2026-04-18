Лондонский «Тоттенхэм» переживает беспрецедентный спад в английской Премьер-лиге, демонстрируя удручающую безвыигрышную серию, которая ставит под угрозу его место в высшем дивизионе. После 33 туров команда находится в зоне вылета, набирая очки только за счет ничьих, в то время как соперники постепенно отрываются.

Лондонский « Тоттенхэм » находится в состоянии глубочайшего кризиса в английской Премьер-лиге, демонстрируя удручающую серию без побед , которая теперь охватывает весь 2026 год. По итогам 33 сыгранных туров чемпионата Англии, «шпоры» не смогли одержать ни одной победы, сыграв шесть ничьих и потерпев девять поражений. Последний раз команда радовала своих болельщиков тремя очками 28 декабря, когда на своем поле одолела «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. С того момента прошло 15 матчей в рамках национального первенства, и ни в одном из них « Тоттенхэм » не смог добиться победного результата.

Текущее положение «Тоттенхэма» в турнирной таблице вызывает серьезную тревогу. Команда набрала всего 31 очко за 33 игры, что ставит ее в непосредственную близость к зоне вылета. Отставание от «Вест Хэма» составляет всего одно очко, а от «Ноттингем Форест» – два. Причем у двух ближайших конкурентов, «Ноттингем Форест» и «Вест Хэма», есть по одной игре в запасе, что еще больше усложняет ситуацию для лондонцев. Если команда не сможет кардинально изменить свою игру и результаты в оставшихся матчах, то впервые за многие годы рискует покинуть высший дивизион английского футбола. Такая перспектива выглядит крайне пессимистичной, учитывая амбиции клуба и его историю.

Ситуация усугубляется тем, что команда не показывает признаков улучшения, демонстрируя блеклую игру и неспособность реализовать моменты. Последний матч против «Брентфорда» завершился боевой ничьей со счетом 2:2, что, казалось бы, является шагом вперед по сравнению с поражениями, но на деле лишь подчеркнуло проблемы команды в обороне и нехватку стабильности. Тревожным сигналом является также тот факт, что команда пропускает много голов, а ее игра в атаке выглядит несколько хаотичной и предсказуемой. Болельщики «Тоттенхэма» выражают свое разочарование и требуют от руководства клуба решительных действий. Тренерский штаб стоит перед сложнейшей задачей: переломить негативную тенденцию и вернуть команду на победный путь, иначе сезон может закончиться настоящей катастрофой. В контексте таких событий, любые разговоры о еврокубках кажутся неуместными, а главным приоритетом становится сохранение прописки в Премьер-лиге. Очевидно, что «Тоттенхэму» предстоит провести серьезную работу над ошибками, как в плане тактики, так и в плане психологии игроков, чтобы избежать наихудшего сценария.

На фоне этих событий, слова Мостового о необходимости расширения РПЛ, Дзюбы о своем рекорде, тренера «Униона» Эта о качестве игры, Тонали о невыходе Италии на ЧМ-2026 и Аллегри о своем будущем в «Милане» представляют собой отдельные новости из мира футбола, не связанные напрямую с текущим положением «Тоттенхэма», но отражающие общую картину и различные аспекты профессионального футбола, от внутренних лиг до международных турниров и карьерных перспектив игроков и тренеров.





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Футбол АПЛ Тоттенхэм Без Побед Зона Вылета

United States Latest News, United States Headlines

