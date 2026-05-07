«Спартак» доминировал в первом тайме благодаря Литвинову и тактике Карседо

В матче между «Спартаком» и ЦСКА краснобелые выглядели более солидно в первом тайме благодаря тактическим решениям Хуана Карседо и выделению Руслана Литвинова в качестве ключевого игрока. ЦСКА же не смог найти ответ на атаки «Спартака» и выглядел растерянным.

Литвинов, который ранее не всегда получал должное внимание от Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича, под руководством Карседо раскрыл свой потенциал. Он активно участвовал в атаках, опускаясь к центральным защитникам, делая точные передачи из глубины и неожиданно включаясь в атаки вторым темпом. В обороне Литвинов прикрывал опорную зону рядом с Наилем Умяровым, включал контрпрессинг и гасил быстрые выпады соперника. Благодаря этому «Спартак» смог создать баланс без мяча и продемонстрировать классные дальние удары.

ЦСКА в первом тайме выглядел растерянным, не понимая, как противостоять атакам «Спартака». Вингеры ЦСКА разрывались между давлением на тройку защитников и слежкой за Жедсоном Фернандешем и Романом Зобниным, а опорники не могли контролировать включения из глубины. Иван Обляков и Матвей Кисляк застряли слева против Маркиньоса и Эсекиэля Барко, а Дмитрий Баринов страховал опорную зону, но Тамерлан Мусаев не смог проявить достаточных защитных инстинктов. В результате «Спартак» выглядел намного солиднее: вариативно давил, душил прессингом, структурно оборонялся и был острее.

В начале матча Пабло Солари продавил Баринова справа и опасно прострелил в штрафную, Маркиньос опасно бил из-за штрафной в контратаке после потери Лусиано Гонду, Жедсон хлестко сыграл на опережение после прострела справа. Плюс несколько хороших атак запорол Солари. Еще одна причина яркости «Спартака» в первом тайме – тактические ходы Дмитрия Игдисамова, исполняющего обязанности тренера ЦСКА. Он выбрал осторожность, используя сдержанные 4-5-1 вместо более классических по сезону 4-4-2, минимум прессинга и заигрываний под давлением на своей половине.

В начале матча ЦСКА просто выбивал мяч, позже «Спартак» более-менее успешно накрывал. В похожем стиле ЦСКА играл и в последних матчах при Фабио Челестини: с «Рубином» (0:0) и «Зенитом» (1:3). Так что Игдисамов не менял структуру, но переставил акценты. Во-первых, опорником стал Кисляк, а Баринов – левой восьмеркой.

С одной стороны, ход направлен на баланс. Кисляк на месте разыгрывающего приносит гораздо больше пользы на мяче, а Баринов осенью раскрылся в левом полуфланге благодаря идее Михаила Галактионова с четырехугольником в центре. Несколько раз Баринов удачно находил свободные зоны для приема мяча, но плохо распоряжался им. Во втором тайме сбрасывал на Мусаева после рывка в штрафную перед попаданием в штангу.

С другой – это не добавило устойчивости обороне. ЦСКА по-прежнему не хватало компактности.

«Спартак» легко комбинировал между линиями, растаскивал полузащиту и включал в подыгрыш Манфреда Угальде. Проблемы касались принятия решений в финальной трети, но доставки проходили регулярно. Игдисамов выбрал более оборонительных вингеров: 20-летний Артем Бандикян, который ранее выходил за ЦСКА в начале ноября с «Махачкалой» в Кубке, – больше про дисциплину и помощь сзади, Мусаев и Гонду – про борьбу.

В итоге ЦСКА растворился в атаке: центральные защитники сминали Гонду в борьбе, Бандикян в первом тайме практически не вбегал в штрафную, правый защитник Милан Гайич тоже не подключался. Два спущенных удара Мусаева и один прострел справа перед контратакой «Спартака» – все, что атака ЦСКА нацедила за первый тайм. Во втором тайме «Спартак» продолжил демонстрировать преимущество, но ЦСКА смог немного оживить игру. Карседо внес изменения в состав, сняв Маркиньоса и выпустив Кристофера Мартинса.

Это позволило «Спартаку» лучше контролировать игру между линиями. Позже Карседо выпустил Даниила Денисова и Игоря Дмитриева вместо Угальде и Зобнина. Денисов занял место на правом фланге обороны, Жедсон перешел налево, Дмитриев вышел левым полузащитником, а Барко превратился в ложную девятку. В итоге Жедсон добавил надежности слева, там до этого ЦСКА проходил Зобнина.

А игра без нападающего позволила прессинговать – в итоге большинство атак ЦСКА захлебывались в самом начале, подобие навала получилось только в добавленное время. Обычно замены Карседо не приносят пользы в топ-матчах. С «Зенитом» (0:2) Карседо не прочувствовал динамику и управлял игрой хуже Сергея Семака. С «Краснодаром» (1:2) убрал Угальде на 65-й минуте и выпустил вместо него Солари.

В итоге давление «Спартака» прекратилось, а «Краснодара» забрал концовку. Хорошо получилось только с «Локомотивом» (2:1). Тут тоже позитивное влияние





