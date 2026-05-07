Head Topics

«Спартак» доминировал в первом тайме благодаря Литвинову и тактике Карседо

Футбол News

«Спартак» доминировал в первом тайме благодаря Литвинову и тактике Карседо
СпартакЦСКАРуслан Литвинов
📆5/7/2026 1:21 AM
📰sportsru
218 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 107% · Publisher: 63%

В матче между «Спартаком» и ЦСКА краснобелые выглядели более солидно в первом тайме благодаря тактическим решениям Хуана Карседо и выделению Руслана Литвинова в качестве ключевого игрока. ЦСКА же не смог найти ответ на атаки «Спартака» и выглядел растерянным.

В матче между « Спартак ом» и ЦСКА в первом тайме краснобелые выглядели более солидно благодаря тактическим решениям Хуана Карседо и выделению Руслана Литвинова в качестве ключевого игрока.

Литвинов, который ранее не всегда получал должное внимание от Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича, под руководством Карседо раскрыл свой потенциал. Он активно участвовал в атаках, опускаясь к центральным защитникам, делая точные передачи из глубины и неожиданно включаясь в атаки вторым темпом. В обороне Литвинов прикрывал опорную зону рядом с Наилем Умяровым, включал контрпрессинг и гасил быстрые выпады соперника. Благодаря этому «Спартак» смог создать баланс без мяча и продемонстрировать классные дальние удары.

ЦСКА в первом тайме выглядел растерянным, не понимая, как противостоять атакам «Спартака». Вингеры ЦСКА разрывались между давлением на тройку защитников и слежкой за Жедсоном Фернандешем и Романом Зобниным, а опорники не могли контролировать включения из глубины. Иван Обляков и Матвей Кисляк застряли слева против Маркиньоса и Эсекиэля Барко, а Дмитрий Баринов страховал опорную зону, но Тамерлан Мусаев не смог проявить достаточных защитных инстинктов. В результате «Спартак» выглядел намного солиднее: вариативно давил, душил прессингом, структурно оборонялся и был острее.

В начале матча Пабло Солари продавил Баринова справа и опасно прострелил в штрафную, Маркиньос опасно бил из-за штрафной в контратаке после потери Лусиано Гонду, Жедсон хлестко сыграл на опережение после прострела справа. Плюс несколько хороших атак запорол Солари. Еще одна причина яркости «Спартака» в первом тайме – тактические ходы Дмитрия Игдисамова, исполняющего обязанности тренера ЦСКА. Он выбрал осторожность, используя сдержанные 4-5-1 вместо более классических по сезону 4-4-2, минимум прессинга и заигрываний под давлением на своей половине.

В начале матча ЦСКА просто выбивал мяч, позже «Спартак» более-менее успешно накрывал. В похожем стиле ЦСКА играл и в последних матчах при Фабио Челестини: с «Рубином» (0:0) и «Зенитом» (1:3). Так что Игдисамов не менял структуру, но переставил акценты. Во-первых, опорником стал Кисляк, а Баринов – левой восьмеркой.

С одной стороны, ход направлен на баланс. Кисляк на месте разыгрывающего приносит гораздо больше пользы на мяче, а Баринов осенью раскрылся в левом полуфланге благодаря идее Михаила Галактионова с четырехугольником в центре. Несколько раз Баринов удачно находил свободные зоны для приема мяча, но плохо распоряжался им. Во втором тайме сбрасывал на Мусаева после рывка в штрафную перед попаданием в штангу.

С другой – это не добавило устойчивости обороне. ЦСКА по-прежнему не хватало компактности.

«Спартак» легко комбинировал между линиями, растаскивал полузащиту и включал в подыгрыш Манфреда Угальде. Проблемы касались принятия решений в финальной трети, но доставки проходили регулярно. Игдисамов выбрал более оборонительных вингеров: 20-летний Артем Бандикян, который ранее выходил за ЦСКА в начале ноября с «Махачкалой» в Кубке, – больше про дисциплину и помощь сзади, Мусаев и Гонду – про борьбу.

В итоге ЦСКА растворился в атаке: центральные защитники сминали Гонду в борьбе, Бандикян в первом тайме практически не вбегал в штрафную, правый защитник Милан Гайич тоже не подключался. Два спущенных удара Мусаева и один прострел справа перед контратакой «Спартака» – все, что атака ЦСКА нацедила за первый тайм. Во втором тайме «Спартак» продолжил демонстрировать преимущество, но ЦСКА смог немного оживить игру. Карседо внес изменения в состав, сняв Маркиньоса и выпустив Кристофера Мартинса.

Это позволило «Спартаку» лучше контролировать игру между линиями. Позже Карседо выпустил Даниила Денисова и Игоря Дмитриева вместо Угальде и Зобнина. Денисов занял место на правом фланге обороны, Жедсон перешел налево, Дмитриев вышел левым полузащитником, а Барко превратился в ложную девятку. В итоге Жедсон добавил надежности слева, там до этого ЦСКА проходил Зобнина.

А игра без нападающего позволила прессинговать – в итоге большинство атак ЦСКА захлебывались в самом начале, подобие навала получилось только в добавленное время. Обычно замены Карседо не приносят пользы в топ-матчах. С «Зенитом» (0:2) Карседо не прочувствовал динамику и управлял игрой хуже Сергея Семака. С «Краснодаром» (1:2) убрал Угальде на 65-й минуте и выпустил вместо него Солари.

В итоге давление «Спартака» прекратилось, а «Краснодара» забрал концовку. Хорошо получилось только с «Локомотивом» (2:1). Тут тоже позитивное влияние

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Спартак ЦСКА Руслан Литвинов Хуан Карседо Дмитрий Игдисамов

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-07 04:23:30