Московский футбольный клуб «Спартак» возглавил список команд Российской премьер-лиги по размеру чистого убытка по итогам прошлого года, достигнув суммы в 3,65 миллиарда рублей. Этот показатель почти в 2,5 раза превышает убытки предыдущего года и свидетельствует о серьезных финансовых проблемах клуба.

Московский футбол ьный клуб « Спартак » продемонстрировал впечатляющий антирекорд, зафиксировав самый значительный чистый убыток среди всех участников Российской премьер-лиги ( РПЛ ) по итогам завершившегося финансового года. Согласно представленной финансовой отчетности, которая стала доступна 19 апреля, команда понесла колоссальные убытки в размере 3,65 миллиарда рублей. Эта сумма выглядит еще более драматично на фоне показателей предыдущего года, когда убыток составлял 1,465 миллиарда рублей.

Таким образом, за отчетный период финансовые потери клуба увеличились на внушительные 149%. Стоит отметить, что «Спартак» оказался не единственным клубом Российской премьер-лиги, столкнувшимся с отрицательным финансовым результатом. Ряд других команд также сообщили о существенных убытках. Среди них футбольный клуб «Сочи» с показателем в 877,3 миллиона рублей, московский «Локомотив», чьи убытки составили 859,4 миллиона рублей, а также самарские «Крылья Советов» с убытком в 628,9 миллиона рублей. Даже такие клубы, как «Оренбург» и «Нижний Новгород», несмотря на меньшие масштабы, также продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав убытки в размере 63,9 миллиона рублей и 7,4 миллиона рублей соответственно. Эти цифры свидетельствуют о серьезных финансовых вызовах, стоящих перед российским футбольным чемпионатом в целом. На фоне финансовых неурядиц, спортивные результаты «Спартака» также вызывают вопросы. Сезон-2024/25 в РПЛ ознаменовался победой футбольного клуба «Краснодар», который впервые в своей истории стал чемпионом страны. Почетное второе место занял действующий чемпион петербургский «Зенит», а третью строчку в турнирной таблице занял московский ЦСКА. Этот расклад сил в верхней части таблицы, по информации издания «Спорт-Экспресс», указывает на перераспределение сил в лиге и возможные изменения в расстановке лидеров. Интересным является и контекст, в котором упомянут футболист Павел Яковлев из клуба «Броук Бойз». Его слова о том, что «Против нас играли, будто мы «Спартак»», в контексте его выступлений в медиафутболе и прошлых связей с РПЛ, подчеркивают сохраняющийся интерес к «Спартаку» и его имиджу даже за пределами высшего дивизиона. Его комментарии также касались соперников по Кубку России, особенностей медиафутбола, его бывшего клуба в РПЛ и лимита на легионеров, что отражает многогранность современных футбольных реалий. Информация о том, что финансовые потери «Спартака» в 2025 году выросли почти в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом, когда убыток составлял 1,465 миллиарда рублей, лишь подтверждает масштаб проблемы, указывая на 149%-ное увеличение отрицательного финансового показателя





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Спартак РПЛ Убытки Футбол Финансовая Отчетность

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

ФК Спартак завершил год с убытком в 3,65 млрд рублейКрасно-белые объявили о рекордном убытке в 3,65 миллиарда рублей по итогам года, что на 149% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что клуб вместо продажи игроков разрывает с ними контракты с неустойками и часто меняет тренеров.

Read more »

Read more »