В Каспийске «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 0:0. Победа красно-белых в этой встрече могла бы отправить их на третье место в таблице. Однако, отсутствие Эсекьеля Барко негативно сказалось на игре московской команды, и они не смогли забить. В итоге, «Спартак» завершил сезон на четвёртом месте, а «Динамо» избежало прямого вылета из-за победы ЦСКА над «Локомотивом». Впереди команды будут переходные матчи с «Уралом».

в надежде на бронзу.

«Спартак» завершил бы сезон на третьем месте в случае победы в Каспийске и поражения «Локомотива» в дерби с ЦСКА. Любой другой расклад устраивал бы красно-зелёных. У «Динамо» была своя мотивация, ведь команда ещё не обезопасила себя от прямого вылета из-за последних результатов.

«Спартак» вышел на поле без Эсекьеля Барко — аргентинский полузащитник остался в запасе. Первый тайм получился достаточно тяжёлым для обеих команд. Много борьбы, минимум голевых моментов. А вот у спартаковских медиков работы хватало.

В начале встречи Руслан Литвинов присел на газон — получил повреждение не в единоборстве с соперником. Ближе к концу первой половины Даниил Денисов схватился за плечо. Но и тот и другой продолжили встречу. А что по моментам?

До перерыва самый реальный шанс открыть счёт упустил Маркиньос. Манфред Угальде вывел бразильца практически один на один с вратарём, однако Никита Карабашев спас хозяев. Маркиньос бил в дальний угол, а голкипер отбил мяч ногой. У «Динамо» запомнился только удар Мехди Мубарика из-за пределов штрафной площади.

«Спартак» ошибся на своей половине поля, а легионер «Динамо» зарядил мимо створа. В параллельном матче ЦСКА забил «Локомотиву», так что красно-белым при таком раскладе оставалось положить мяч для завоевания бронзы. На старте второй половины Никита Глушков проверил Александра Максименко ударом в створ. Получилось не очень сильно — Никита проткнул мяч с близкого расстояния.

Вратарь «Спартака» чётко выбрал позицию. В Казани «Пари НН» дважды пропустил, так что «Динамо» максимально приблизилось к стыкам. ЦСКА забил второй мяч. Ещё больше шансов для «Спартака».

Победа в Каспийске отправила бы красно-белых на третье место. Но «Спартак» и после перерыва выглядел не лучшим образом — отсутствие Барко негативно сказалось на игре московской команды. Интересных моментов было немного. Абдулпаша Джабраилов оказался первым на подборе, однако пробил мимо ближней штанги.

А позже Кристофер Ву наступил сзади на ногу Хазема Мастури и оставил его без бутсы. На пятой добавленной минуте Маркиньос головой не попал в створ. На шестой Ву схватил прямую красную карточку — схватил руками Александра Сандрачука и сорвал выход один на один с вратарём. Барко так и не вышел на поле, а «Спартак» не забил.

Фиксируем два момента.

«Спартак» завершил сезон на четвёртом месте в таблице. Мог стать третьим — для этого достаточно было забить один мяч в Каспийске, ведь «Локо» проиграл в дерби 1:3.

«Динамо», в свою очередь, избежало прямого вылета. Впереди — переходные встречи с «Уралом». Останется ли команда Вадима Евсеева в чемпионате России





