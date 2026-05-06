«СКА-Хабаровск» прокомментировал техническое поражение «Уфы» за неявку на матч
ФутболПервая ЛигаСКА-Хабаровск
📆5/6/2026 7:50 AM
📰sportbox
Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев заявил, что клуб предложил «Уфе» перенести матч, но уфимцы отказались. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение о техническом поражении «Уфы» за неявку на игру 32-го тура Первой лиги.

Встреча должна была состояться 3 мая в Хабаровске, однако уфимцы не смогли прилететь из-за закрытия воздушного пространства и введения в республике режима «беспилотной опасности». Кандалинцев отметил, что клуб предложил перенести матч на 4 мая, но «Уфа» отказалась от этого варианта. По его словам, соперники сделали рискованный выбор, решив прибыть в Хабаровск в день игры с пересадкой в Новосибирске всего за час.

Он подчеркнул, что в регламенте Первой лиги четко определено понятие форс-мажора, и ситуация с «Уфой» не подпадает под это определение, так как клуб мог предусмотреть задержки рейсов и выбрать более надежный маршрут. Кандалинцев также добавил, что «СКА-Хабаровск» всегда отправляет команды на выездные матчи заранее, чтобы избежать подобных проблем. В пресс-службе «СКА-Хабаровска» подчеркнули, что клуб стремится к конструктивным партнерским отношениям, но не допустит, чтобы его команда становилась заложником ошибок другого клуба.

Футбол Первая Лига СКА-Хабаровск Уфа Форс-Мажор

 

