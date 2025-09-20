«Рубин» обыгрывает «Локомотив» в Каспийске: драматичный матч с удалениями и VAR

В захватывающем матче в Каспийске «Рубин» одержал победу над «Локомотивом», несмотря на сложную погоду и драматичные события. Бакаев забил красивый гол, но позже получил красную карточку, что повлияло на ход игры. Судья принял несколько спорных решений, включая отмену пенальти после просмотра VAR. Итоговый счёт установил вышедший на замену игрок «Рубина».

« Локомотив у» везёт с погодой, когда он приезжает в Каспийск . В феврале команды встречались друг с другом в первом туре после возобновления чемпионата, когда на поле царили минусовая температура, порывистый ветер и обледенелое поле. На этот раз условия были иными: в течение трёх дней шёл дождь, что создавало дополнительную нагрузку на газон. Несмотря на это, опасения по поводу болотного футбол а не оправдались, хотя отдельные куски дёрна периодически вылетали из-под бутс футбол истов.

«Рубин» смог перевернуть ход игры, оставив Артема Дзюбу разочарованным. Интересно, что Даку сравнялся с Батраковым по количеству забитых голов. Впервые в сезоне россиянин выиграл конкуренцию у Артёма Карпукаса. В составе дагестанской команды в третий раз в чемпионате с первых минут на поле появился Хазем Мастури. Важно отметить, что «Динамо» до этого матча не проигрывало ни одного домашнего матча в текущем сезоне, что добавляло интриги противостоянию.\Первый тайм не порадовал болельщиков большим количеством ярких моментов. Запомнились разве что два эпизода. Первый – удар Мастури с дальней дистанции, примерно с 30 метров. Африканец нанёс мощный удар, и мяч, коснувшись газона, прошёл в опасной близости от дальней штанги. Это был действительно опасный момент, который мог завершиться голом. У «Локомотива» тоже был шанс в первой половине встречи, но Дмитрий Воробьёв не смог замкнуть прострел Руденко. Нападающий, скорее, сам влетел в ворота, чем попал по мячу. Общее количество ударов в створ ворот за первый тайм было всего три на две команды, что явно не соответствовало ожиданиям. Также бросилось в глаза, что гости гораздо чаще нарушали правила: 12 фолов со стороны «Локомотива» против всего трёх у хозяев поля.\Во втором тайме игра стала более насыщенной событиями. На 54-й минуте Бакаев открыл счет, направив мяч под перекладину. Судейская бригада после просмотра видеоповтора подтвердила правильность решения, установив счет 1:0. Фассон, отдавший передачу на Бакаева, в момент паса от Батракова находился в правильном положении, что подтвердило легитимность гола. Этот гол оказался чрезвычайно важным, учитывая закрытый характер игры. Однако уже на 65-й минуте Зелимхан получил красную карточку за удар локтем в лицо Табидзе. Сначала Бакаев забил, а затем подвел свою команду. После этого Михаилу Галактионову пришлось проводить вынужденную замену: Фассон получил травму и был заменен на Кристиана Рамиреса. Судья добавил к основному времени семь минут. Кроме того, Казарцев назначил пенальти в ворота гостей, но отменил свое решение после подсказки видеоассистентов, указавших на фол Батракова за пределами штрафной площади. Этот стандарт оказался роковым для «Локомотива». Антон Митрюшкин отбил мяч перед собой после удара Мустари, а вышедший на замену футболист «Рубина» добил его в ворота, установив окончательный счёт. Таким образом, «Рубин» одержал победу, показав уверенную игру во втором тайме и воспользовавшись ошибками соперника





