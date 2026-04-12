«Роскосмос» открывает прием заявлений в отряд космонавтов на «Госуслугах»

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о начале приема заявлений в отряд космонавтов через портал «Госуслуги». Условия участия, требования к кандидатам, этапы отбора. Информация об окладах космонавтов и развитии космической отрасли в России.

Государственная корпорация «Рос космос » объявила о начале приема заявлений в отряд космонавтов через портал « Госуслуги ». Соответствующая информация была опубликована 12 апреля на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры). Это открывает новую возможность для граждан России, мечтающих о покорении космос а.

В сообщении говорится: «Путь к звездам начинается на «Госуслугах»! Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года». Этот шаг упрощает процесс подачи заявок и делает его более доступным для широкой аудитории. Для участия в конкурсе кандидаты должны соответствовать ряду строгих требований. Прежде всего, необходимо иметь российское гражданство. Требуется высшее образование, полученное в образовательном учреждении, включенном в утвержденный перечень. Кроме того, необходим стаж работы по специальности не менее трех лет, что свидетельствует о практическом опыте претендента. Возраст кандидата не должен превышать 35 лет. Также установлены физические параметры: вес должен составлять от 50 до 90 килограммов. Знание иностранных языков является обязательным требованием. Кандидаты должны владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком. Это необходимо для коммуникации с международными партнерами и понимания технической документации. Кандидаты должны обладать отличным здоровьем, высокой физической выносливостью и психической устойчивостью. Эти качества критически важны для успешного прохождения тренировок и выполнения задач в космосе. Процесс отбора включает в себя несколько этапов. Первый этап – подача заявления на портале «Госуслуги». Затем кандидаты проходят медицинский осмотр и предоставляют медицинские документы. Кандидаты, успешно прошедшие предварительную проверку, приглашаются на очный отбор в Центр подготовки космонавтов (ЦПК). На базе ЦПК претендентов ожидает повторное медицинское обследование, собеседование с комиссией, сдача нормативов по физической подготовке, а также тестирование, направленное на определение уровня образования и профессиональной квалификации. Успешное прохождение всех этапов отбора ведет к заключению трудового договора с ЦПК и началом подготовки к полетам. 12 апреля 1961 года, в день исторического полета Юрия Гагарина, вышла специальная версия газеты «Известия», посвященная этому событию. Этот выпуск газеты стал символом космической эры и гордости за достижения советской науки и техники. По информации профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, оклад начинающего космонавта в России составляет 180 тысяч рублей. С ростом опыта и присвоением квалификации размер оплаты труда увеличивается. Так, космонавт третьего класса может получать до 300 тысяч рублей, космонавт второго класса – до 400 тысяч рублей, а космонавт первого класса – до 500 тысяч рублей. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым 12 апреля. В ходе встречи было отмечено, что космическая отрасль в России, несмотря на существующие вызовы, чувствует себя уверенно. Дмитрий Баканов выразил благодарность президенту за учреждение Недели космоса, в рамках которой было проведено более тысячи мероприятий, охвативших десятки миллионов человек.





