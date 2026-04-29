Футбольный клуб «Пари НН» объявил о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским после серии неудачных матчей и практически гарантированного вылета из РПЛ. Клуб столкнулся с серьезными проблемами на протяжении всех сезонов в лиге, включая частую смену руководства и тренерского штаба.

Футбол ьный клуб «Пари НН» объявил о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским после поражения от «Спартака» со счетом 1:2. Однако, ключевым фактором, вероятно, стала игра против «Оренбурга» (1:2) в середине прошлой недели.

Шансы команды на попадание в переходные матчи для сохранения места в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) теперь крайне малы. В ближайшем туре «Нижний Новгород» примет «Ростов», а команда Вадима Евсеева отправится в Грозный на матч с местным «Динамо». На протяжении всех сезонов в РПЛ «Пари НН» постоянно боролся за выживание, демонстрируя слабые результаты. Клуб неоднократно менял руководство и тренерский штаб, но это не приводило к стабильности.

За четыре года в лиге команда ни разу не улучшила свой результат по сравнению с предыдущим чемпионатом.

«Пари НН» трижды подряд занимал 13-е место в РПЛ и попадал в стыковые матчи. Ситуация усугублялась внутренними проблемами и отсутствием четкой стратегии развития. В частности, капитан команды Кирилл Гоцук вспоминал о хаосе, возникшем после отказа «Химкам» в лицензии, что негативно сказалось на моральном духе игроков. Вылет из РПЛ, хотя и произошел по спортивному принципу, был закономерным итогом планомерного ухудшения ситуации в клубе.

Алексей Шпилевский, несмотря на сомнения своего штаба, принял решение возглавить «Пари НН», стремясь привнести в команду свой стиль и игровую философию. Однако, его предшественники, такие как Александр Кержаков и Михаил Галактионов, также пытались изменить ситуацию, приглашая молодых игроков и внедряя определенные принципы игры. Эти попытки не принесли желаемого результата, и тренеры быстро покидали клуб.

«Пари НН» отличался высокой текучкой кадров, как среди тренеров, так и среди игроков. Клуб набрал значительно меньше очков, чем другие команды, проведшие аналогичный период в РПЛ, забил меньше голов, пропустил больше и чаще менял тренерский штаб. В итоге, несмотря на амбициозные планы и усилия тренеров, «Пари НН» не смог добиться стабильного прогресса и вылетел из РПЛ





