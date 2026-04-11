«Парма» завоевала бронзу Basket Cup, несмотря на эпидемию вируса

«Парма» показала невероятную стойкость, завоевав бронзовые медали Basket Cup, несмотря на эпидемию вируса, которая вывела из строя нескольких игроков. Команда продемонстрировала командный дух и волю к победе.

Мун набрал 19 очков, Джузэнг – 13, Воронцевич – 12, Шаманич – 12, Мартюк – 8, Фрейзер – 7, Карасёв – 6, Емченко – 5, Роберсон – 4, Бако – 3. Щербенев и Узинский набрали 2 очка. Захаров принес 22 очка, Сандерс – 21, Картер – 20, Адамс – 14, Свинин – 11, Минченко – 4, Егоров – 3, Головченко, Стафеев и Миронов. «Пермяки сегодня просто герои, потому что команда еще в полуфинале против УНИКС а играла в укороченном составе.

Сегодня «Парма» потеряла еще несколько игроков из-за вируса и сражалась всемером. Но здесь сработал эффект «наоборот» — те игроки, которые остались, показали характер и доказали, что они не просто так попали в «Финал четырех». На данный момент этот матч за третье место и рывок «Пармы» 20:0 стали своеобразной кульминацией нашего турнира. И, конечно, это большое достижение для пермяков — третье место в Basket Cup, где участвовали и «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Это выдающийся результат для Перми и болельщиков команды. Никто не ожидал такой развязки в матче за третье место — тем интересен баскетбол и прекрасен. Завтра финал, в котором сыграют ЦСКА и УНИКС, и этот решающий матч тоже может принести болельщикам много незабываемых эмоций», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.





