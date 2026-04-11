Head Topics

Спорт News

«Парма» завоевала бронзу Basket Cup, несмотря на эпидемию вируса
📆4/11/2026 7:44 PM
📰championat
184 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 51%

«Парма» показала невероятную стойкость, завоевав бронзовые медали Basket Cup, несмотря на эпидемию вируса, которая вывела из строя нескольких игроков. Команда продемонстрировала командный дух и волю к победе.

Мун набрал 19 очков, Джузэнг – 13, Воронцевич – 12, Шаманич – 12, Мартюк – 8, Фрейзер – 7, Карасёв – 6, Емченко – 5, Роберсон – 4, Бако – 3. Щербенев и Узинский набрали 2 очка. Захаров принес 22 очка, Сандерс – 21, Картер – 20, Адамс – 14, Свинин – 11, Минченко – 4, Егоров – 3, Головченко, Стафеев и Миронов. «Пермяки сегодня просто герои, потому что команда еще в полуфинале против УНИКС а играла в укороченном составе.

Сегодня «Парма» потеряла еще несколько игроков из-за вируса и сражалась всемером. Но здесь сработал эффект «наоборот» — те игроки, которые остались, показали характер и доказали, что они не просто так попали в «Финал четырех». На данный момент этот матч за третье место и рывок «Пармы» 20:0 стали своеобразной кульминацией нашего турнира. И, конечно, это большое достижение для пермяков — третье место в Basket Cup, где участвовали и «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Это выдающийся результат для Перми и болельщиков команды. Никто не ожидал такой развязки в матче за третье место — тем интересен баскетбол и прекрасен. Завтра финал, в котором сыграют ЦСКА и УНИКС, и этот решающий матч тоже может принести болельщикам много незабываемых эмоций», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой. Команда «Парма» продемонстрировала невероятную стойкость и волю к победе, несмотря на эпидемию вируса, которая вывела из строя значительное количество игроков. Играя в усеченном составе, пермяки сумели показать впечатляющий баскетбол, оставив позади именитых соперников. Этот результат подчеркивает не только мастерство оставшихся игроков, но и силу командного духа и преданность болельщикам. Матч за третье место стал настоящим триумфом для «Пармы», подняв ее на пьедестал почета в престижном турнире. Это достижение особенно ценно, учитывая состав участников и обстоятельства, в которых команда оказалась. Турнир Basket Cup подарил множество ярких моментов, но выступление «Пармы» стало одним из самых запоминающихся. Команда, столкнувшись с серьезными трудностями, сумела не только выстоять, но и показать выдающуюся игру. Рывок 20:0 в матче за третье место стал ключевым моментом, переломившим ход игры и принесшим команде заслуженную победу. Болельщики «Пармы» могут гордиться своей командой, которая продемонстрировала невероятную силу духа и мастерство, несмотря на все препятствия. Впереди финал, в котором сойдутся ЦСКА и УНИКС, что обещает еще больше захватывающих моментов и непредсказуемый исход. Этот турнир еще раз доказал, что баскетбол — это игра, полная сюрпризов, эмоций и настоящих героев. Несмотря на все сложности, «Парма» показала пример того, как можно преодолевать трудности и добиваться успеха благодаря сплоченности, упорству и вере в себя. Болельщики, несомненно, получили массу удовольствия от игры своей любимой команды, которая превзошла все ожидания. Третье место — это больше, чем просто медаль, это символ несгибаемого характера и воли к победе. Этот успех станет стимулом для дальнейших достижений и вдохновит команду на новые свершения. В финале зрителей ждет не менее захватывающее зрелище, ведь борьба за чемпионство обещает быть не менее напряженной. Поздравления «Парме» и пожелания удачи в дальнейших играх! Эта победа — заслуженный результат тяжелой работы и преданности баскетболу. История «Пармы» в этом турнире — пример для подражания, вдохновляющий других на преодоление трудностей и достижение поставленных целей. Каждый игрок, вышедший на площадку, внес свой вклад в эту замечательную победу. Команда показала настоящую командную работу, где каждый поддерживал друг друга. Эта победа укрепляет связь между командой и болельщиками, делая баскетбол еще более привлекательным видом спорта. Несомненно, успех «Пармы» станет предметом обсуждения и восхищения на долгие годы. Впереди новые вызовы, но эта победа останется в памяти как символ мужества и силы духа. Баскетбол — это не только спорт, но и захватывающее зрелище, которое объединяет людей. Победа «Пармы» — это победа всего пермского баскетбольного сообщества. Поздравляем всех с этим замечательным достижением и желаем новых побед

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Парма Basket Cup Баскетбол Бронза Вирус УНИКС ЦСКА

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Мело Тримбл: «Мун определенно поднял свою игру на новый уровень. Самого опасного в «Зените» выбираю между ним и Фрейзером»Мело Тримбл: «Мун определенно поднял свою игру на новый уровень. Самого опасного в «Зените» выбираю между ним и Фрейзером»Защитник ЦСКА Мело Тримбл выделил самых опасных игроков «Зенита» в преддверии полуфинальной игры Winline Basket Cup .
Read more »

БЕТСИТИ ПАРМА 10 апреля. WINLINE Basket Cup 2025. Протокол матчаБЕТСИТИ ПАРМА 10 апреля. WINLINE Basket Cup 2025. Протокол матчаОнлайн трансляция матча УНИКС (Казань) - БЕТСИТИ ПАРМА (Пермь), WINLINE Basket Cup 2025, 10 апреля
Read more »

Велимир Перасович: «УНИКС сыграл серьезно и заслуженно вышел в финал»Велимир Перасович: «УНИКС сыграл серьезно и заслуженно вышел в финал»Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги победного полуфинала Winline Basket Cup с «ПАРМОЙ» (104:83).
Read more »

Зенит 10 апреля. WINLINE Basket Cup 2025. Протокол матчаЗенит 10 апреля. WINLINE Basket Cup 2025. Протокол матчаОнлайн трансляция матча ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург), WINLINE Basket Cup 2025, 10 апреля
Read more »

Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»Матч за третье место в Basket Cup получился невероятным!
Read more »

Карасёв: надо играть до последней секунды и не расслабляться, если хотим что-то выигратьКарасёв: надо играть до последней секунды и не расслабляться, если хотим что-то выигратьЛёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, какие уроки команда вынесла из поражений в Winline Basket Cup перед матчами с ЦСКА и УНИКСом в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ.
Read more »



Render Time: 2026-04-12 03:51:25