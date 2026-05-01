«Оскар» Павла Таланкина пропал после перелета из США в Германию

📆5/1/2026 9:55 AM
Статуэтка «Оскар», полученная Павлом Таланкиным за фильм «Господин Никто против Путина», утеряна во время перелета. Сотрудники аэропорта запретили пронести ее в ручную кладь, посчитав оружием.

Премия « Оскар », полученная Павлом Таланкиным за документальный фильм «Господин Никто против Путина», бесследно исчезла во время перелета из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне. Инцидент произошел 29 апреля, когда Таланкин, один из создателей и главный герой отмеченного Киноакадемией фильма, направлялся в Германию.

По словам режиссера Дэвида Боренштейна, соавтора Таланкина, сотрудники службы безопасности аэропорта имени Джона Кеннеди отказались разрешить видеографу пронести статуэтку в ручной клади, мотивируя это тем, что «Оскар» может быть использован в качестве оружия. Эта абсурдная причина вызвала недоумение у создателей фильма, которые пытались урегулировать ситуацию путем телефонных переговоров с представителями аэропорта. Однако, все попытки оказались тщетными, и Таланкину настоятельно рекомендовали сдать статуэтку в багажный отсек.

К сожалению, у Таланкина не было с собой зарегистрированного багажа, поэтому «Оскар» был помещен в коробку и отправлен рейсом авиакомпании Lufthansa, следовавшим тем же маршрутом, что и видеограф. Однако, по прибытии в аэропорт Франкфурта, коробка со столь ценным грузом так и не была обнаружена. Дэвид Боренштейн выразил свое возмущение произошедшим, задаваясь вопросом, был бы подобный инцидент возможен, если бы Таланкин был более известным актером или свободно владел английским языком.

Он обратился к авиакомпании Lufthansa с просьбой оказать содействие в поисках утерянной статуэтки, подчеркивая уникальность и вопиющую несправедливость ситуации. Павел Таланкин – уроженец города Карабаш, расположенного на Урале, и автор документального фильма «Господин Никто против Путина», который раскрывает механизмы пропаганды в российской школьной системе. Фильм получил широкое признание и вызвал резонанс в мировом сообществе, несмотря на запрет его распространения в России и признание Таланкина «иностранным агентом».

Фильм «Господин Никто против Путина» стал победителем в номинации «Лучший документальный фильм» на 98-й церемонии вручения премии «Оскар». Эта победа стала значимым событием, однако, последовавшая за ней потеря статуэтки омрачила радость от признания. Боренштейн также отметил, что, несмотря на критику в адрес Таланкина за съемку без согласия участников, эти претензии кажутся несостоятельными. В то же время, РИА Новости опубликовало список победителей «Оскара», в котором, по странному совпадению, отсутствует имя 24-го лауреата, что добавляет иронии к уже сложившейся ситуации.

Потеря «Оскара» – это не просто утрата престижной награды, это символ борьбы за свободу слова и правду, которую Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн отстаивали в своем фильме. Это также подчеркивает абсурдность и несправедливость, с которыми сталкиваются люди, осмеливающиеся критиковать политический режим. Надежда на то, что статуэтка будет найдена, остается, и авиакомпания Lufthansa, как ожидается, приложит все усилия для ее возвращения

