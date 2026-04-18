«Оренбург» и «Локомотив» разошлись миром в матче без голов

На стадионе «Газовик» завершился матч чемпионата России между « Оренбург ом» и московским « Локомотив ом», который не выявил победителя. Итоговый счёт – 0:0.

С первых минут встречи команды демонстрировали желание атаковать, но реализовать свои моменты не удавалось.

«Оренбург» смотрелся чуть активнее в атаке, особенно в первом тайме.

У Гедеона Гузины было два перспективных шанса открыть счёт, однако оба раза мяч проходил мимо створа ворот.

«Локомотив» также создавал угрозы, но до решающего удара дело не доходило.

Игра изобиловала тактической борьбой и многочисленными единоборствами, что привело к ряду нарушений правил и нескольким жёлтым карточкам.

Первый тайм закончился нулевой ничьей, без забитых голов.

Во втором тайме рисунок игры существенно не изменился.

Команды продолжали обмениваться атаками, но оборона обеих сторон действовала надёжно.

Были отдельные моменты, когда игроки могли отличиться, но либо не хватало точности, либо надёжно играли вратари.

Например, Александр Руденко имел шанс после паса в штрафную, но не смог переиграть голкипера, а затем и вовсе оказался в офсайде.

Морозов выдал отличный пас на Воробьёва, который скинул на Сильянова, а тот покатил в центр на Батракова, который с рикошетом от дальней стойки отправил мяч в сетку, но арбитр не засчитал взятие ворот, предположительно из-за офсайда.

Фассон попытался опасно пробить над перекладиной, а навесы со стандартов в исполнении Батракова уверенно прерывала оборона.

Монтес своевременно выбил мяч из-под Жезуса, который готовился к удару.

Пуэбла бил в ближний угол, но Митрюшкин был на месте.

Жёлтую карточку получил Бакаев за жёсткий стык с Кантеро.

Прострел Фахда Муфи завершался опасным подключением Пуэблы, но Вера опередил его.

В составе гостей произошла замена: Лукас Вера вышел вместо Карпукаса.

Руденко нанёс плотный удар в ближний угол, но Овсянников отразил.

Рикошет от защитника принёс мяч в руки вратарю после прострела Руденко.

Небольшая стычка между игроками произошла после фола Карпукаса на Гузине, один из тренеров хозяев также получил предупреждение.

Воробьёв имел шанс после скидки Монтеса, но пробил над перекладиной.

Во втором тайме «Оренбург» продолжил оказывать давление, но «Локомотив» стойко оборонялся.

Томпсон и Гюрлюк разыграли комбинацию, но прострел был блокирован.

Гузина навязал борьбу Морозову, мяч отскочил к Пуэбле, удар которого был блокирован Монтесом.

Фолы продолжались, Батраков сфолил на Паласиосе.

Карпукас получил жёлтую за подкат против Гузины.

Гузина получил первую жёлтую карточку за удар локтем Монтеса.

Кейрос и Томпсон разыгрывали мяч, но Пруцев перехватил пас.

Пуэбла пробил со штрафного рядом со штангой.

Пруцев прошёл в штрафную и отдал на Бакаева, удар которого заблокировал Кантеро.

Руденко не смог переиграть голкипера после паса Пруцева, к тому же был в офсайде.

Бакаев получил предупреждение за удар по ноге Кантеро.

Гюрлюк прорвался в лицевую и прострелил, но Монтес выбил мяч.

Батраков сбил Томпсона.

Руденко получил последнее устное предупреждение за локоть.

Руденко блокировал Муфи.

Воробьёв обыграл Паласиоса и отдал на Руденко, но Болотов выбил мяч.

Пуэбла получил мяч от хозяев, дошёл до радиуса и отдал на Гузину, который пробил рядом со штангой.

Монтес нарушил правила на Овсянникове.

Кейрос подал в район вратарской, где первым был защитник.

Воробьёв ворвался в штрафную и пробил рядом с дальней стойкой.

Кейрос навесил на дальнюю штангу, где Гузина не попал в створ.

После углового удар Руденко был блокирован.

Батраков отправил мяч на Руденко, но тот подтолкнул Кантеро в спину.

Таким образом, команды разошлись миром, поделив очки





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Футбол РПЛ Оренбург Локомотив Матч

United States Latest News, United States Headlines