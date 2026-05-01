«Оптимальный вариант для взрослых»: разработана новая отечественная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

5/1/2026 7:45 AM
RT на русском
В России зарегистрирована первая отечественная вакцина аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. Вакцина разработана компанией «Нацимбио» и отличается от традиционной АКДС составом и меньшим количеством побочных эффектов.

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение первой отечественной вакцине аАКДС-М, предназначенной для профилактики коклюш а, дифтерии и столбняк а у взрослых. Разработанная группой компаний « Нацимбио » госкорпорации « Ростех », эта вакцина представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении защиты взрослого населения от этих опасных инфекций.

В интервью RT советник холдинга по науке, доктор медицинских наук, профессор Игорь Никитин подробно рассказал о ключевых отличиях аАКДС-М от традиционной АКДС и о причинах, по которым новая вакцина вызывает меньше побочных эффектов. Основное отличие заключается в составе и целевой аудитории. АКДС, включенная в Национальный календарь профилактических прививок с 1966 года, используется для первичной вакцинации и ревакцинации детей в возрасте от трех месяцев до 3,5 лет. Вакцина аАКДС-М, напротив, разработана для поддержания иммунитета у взрослых старше 18 лет.

Это особенно важно, поскольку иммунная защита от коклюша, дифтерии и столбняка со временем ослабевает, и ревакцинация необходима для поддержания высокого уровня защиты. Ревакцинация аАКДС-М рекомендуется раз в десять лет. Кроме того, аАКДС-М содержит бесклеточный коклюшный компонент, состоящий из очищенных антигенов возбудителя, в то время как АКДС использует цельноклеточный компонент, который часто вызывает более выраженные побочные реакции. Уменьшенное количество антигенов в аАКДС-М также способствует лучшей переносимости вакцины.

Клинические исследования подтвердили высокую эффективность аАКДС-М: одной дозы достаточно для формирования выраженного иммунного ответа уже через месяц после прививки. Вакцина аАКДС-М разработана с использованием традиционных технологий производства бактериальных вакцин, но с применением современных методов, позволяющих снизить количество антигенов без потери эффективности. Клинические исследования, проведенные на базе десяти российских научных центров с участием 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, показали, что вакцина хорошо переносится и вызывает выработку защитного титра антител к дифтерии, столбняку и коклюшу.

В ближайшем будущем планируется проведение клинических испытаний с участием детей и подростков, что позволит расширить область применения вакцины. Использование цельноклеточной коклюшной вакцины не рекомендуется у подростков и взрослых из-за высокой реактогенности, поэтому для ревакцинации в старшем возрасте предпочтительна вакцина с бесклеточным компонентом, которая практически не вызывает поствакцинальных реакций. Разработка и внедрение аАКДС-М является важным шагом в укреплении системы профилактики инфекционных заболеваний в России и обеспечении здоровья населения

