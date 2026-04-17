19 апреля в Москве состоится фестиваль настольного тенниса «Народные игры», который объединит более 1500 участников всех возрастов. В рамках мероприятия пройдут бесплатные турниры по новой системе игры, а также будут представлены новые форматы соревнований для вузов и мастеров. Фестиваль направлен на популяризацию массового спорта и проводится при поддержке Департамента спорта Москвы.

19 апреля в московском спорт ивном комплексе Лужники состоится ежегодный фестиваль настольного тенниса «Народные игры». Это событие, ставшее традиционным для любителей этого вида спорт а, в этом году соберет более полутора тысяч участников, предложив им возможность принять участие в бесплатных турнирах для всех возрастов и опробовать новую систему игры. Фестиваль призван объединить как опытных спорт сменов, так и тех, кто только начинает свой путь в настольном теннисе.

«Народные игры» изначально задумывались как инклюзивное мероприятие, доступное для каждого, независимо от уровня подготовки. В текущем году участие в соревнованиях остается бесплатным для всех зарегистрированных желающих, что подчеркивает основную идею фестиваля: не только достижение высоких результатов, но и сам процесс игры, возможность почувствовать азарт и ритм соревнований. Ожидается, что на площадке «Дружбы» соберутся свыше полутора тысяч человек, продолжая традицию, заложенную в 1991 году, когда фестиваль впервые собрал от одной до двух с половиной тысяч участников.

Программа фестиваля тщательно продумана для обеспечения комфортного участия всех спортсменов. День соревнований будет разделен на временные блоки, чтобы избежать пересечения потоков участников. Утро будет посвящено регистрации самых юных игроков и ветеранов, с началом первых матчей уже к десяти часам. Затем к соревнованиям присоединятся взрослые участники, для которых регистрация любительского турнира откроется ближе к полудню, а сами игры начнутся после завершения детских категорий. Вечерняя часть мероприятия будет отмечена финальными играми и церемонией награждения. Возрастные категории охватят широкий диапазон: от детей 2015 года рождения и младше до ветеранов 1966 года рождения и старше. Взрослые участники будут соревноваться в отдельных зачетах для мужчин и женщин, начиная с 2008 года рождения.

Одной из ключевых особенностей этого года станет внедрение обновленных регламентов Федерации настольного тенниса России. Теперь партия будет завершаться при достижении 11 очков, а решающая, третья или пятая, партия — при семи очках. Все встречи пройдут по системе большинства из трех партий, а турнирная сетка будет построена по олимпийской системе — до первого поражения. Такая модель игры призвана увеличить ее динамичность и напряженность, где каждая ошибка будет иметь большее значение, а каждая подача может стать решающей.

Несмотря на любительский статус, соревнования обещают быть насыщенными. Победители и призеры получат заслуженные медали, кубки и памятные призы, а все участники фестиваля будут отмечены сувенирами. Однако главной наградой для многих станет возможность выступить в атмосфере большого спортивного события, почувствовать себя частью масштабного движения любителей настольного тенниса.

Фестиваль «Народные игры» проводится при поддержке Департамента спорта Москвы и является частью городской стратегии по развитию массового спорта. Цель программы — сделать регулярные занятия физической культурой и спортом нормой жизни для большинства жителей столицы, с планом достичь 70% вовлеченности к 2030 году. Мероприятие пройдет 19 апреля в универсальном спортивном зале «Дружба» в Лужниках, который на протяжении многих лет является привычной площадкой для любителей этого вида спорта. Зал будет функционировать как единый спортивный организм в течение всего дня, с регистрацией, играми, перерывами, финальными матчами и награждением





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Настольный Теннис Фестиваль Спорт Лужники Москва

United States Latest News, United States Headlines

