«Молочный шаг» кошки: признаки любви, доверия и стресса

Ветеринар Елена Фроленко рассказала о значении «молочного шага» у кошек, объяснив, что это может быть как проявлением привязанности, так и сигналом тревоги. Эксперт также упомянула о важности правильного ухода за питомцами, включая контроль питания и обустройство дома.

Когда ваша пушистая любимица начинает нежно топтать вас лапками, это не просто милое проявление привязанности, но и глубоко укоренившийся инстинкт, берущий начало с самого детства. Ветеринарный врач Елена Фроленко, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» 18 апреля, что это поведение, известное как «молочный шаг», является ярким свидетельством доверия и любви кошки к своему хозяину. Этот ритуал родом из раннего кошачьего детства.

Котята, еще будучи совсем маленькими, топчут животик своей матери, чтобы стимулировать выработку молока. Этот процесс не только обеспечивает питание, но и способствует укреплению эмоциональной связи между матерью и потомством, формируя чувство безопасности и комфорта. Этот поведенческий механизм настолько силен, что сохраняется у кошек на протяжении всей их жизни. Взрослые питомцы, даже когда они полностью самостоятельны в питании и не нуждаются в материнском молоке, переносят этот инстинкт на своих человеческих компаньонов. «Даже когда кошка давно выросла и питается самостоятельно, память о тех приятных мгновениях остается с ней навсегда. И когда питомец чувствует себя особенно хорошо, расслабленно и защищенно, он возвращается к этому успокаивающему ритуалу», — пояснила ветеринар. Однако, как и многие другие аспекты поведения животных, «молочный шаг» может иметь и другие, менее очевидные причины. Елена Фроленко предупредила, что в некоторых случаях такое поведение может быть признаком тревоги и стресса, испытываемого животным. Если кошка начинает топтать хозяина, а затем резко прекращает это делать, это может сигнализировать о возможных проблемах со здоровьем, в частности, с лапами и суставами. «Ритмичные движения способствуют выработке эндорфинов. Кошка может начать топтать хозяина в моменты тревоги, чтобы справиться со стрессом», — добавила эксперт. Помимо этого, специалисты в области ветеринарии активно работают над улучшением качества жизни домашних животных. Так, 15 апреля ветеринары Госветслужбы представили руководство по созданию счастливой среды для питомцев. Среди ключевых рекомендаций — использование весов на кухне для точного контроля порций корма, а также наличие двух отдельных мисок: одной для воды, другой для еды. Для поддержания шерсти в отличном состоянии рекомендуется приобретать специальные щетки, подходящие для типа шерсти вашего питомца. Для кошек обязательным элементом домашнего уюта является когтеточка, позволяющая удовлетворить естественную потребность в стачивании когтей и сохранить мебель в целости. В современном мире, когда владельцы часто отсутствуют дома, на помощь приходят автоматические кормушки, позволяющие соблюдать режим питания питомца, и системы видеонаблюдения, дающие возможность следить за животным удаленно. Эти инструменты не только облегчают уход за питомцем, но и способствуют созданию более комфортной и безопасной среды для него, позволяя владельцам быть спокойными за благополучие своих четвероногих друзей. Эти простые, но важные рекомендации помогают не только обеспечить физическое здоровье животного, но и его эмоциональное благополучие, укрепляя связь между человеком и питомцем. Понимание поведенческих сигналов, таких как «молочный шаг», позволяет нам лучше заботиться о наших любимцах, распознавая их потребности и даря им максимальный комфорт и любовь





