«Миннесота» одерживает яркую победу над «Далласом» в первом матче плей-офф

«Миннесота» одерживает яркую победу над «Далласом» в первом матче плей-офф
НХЛПлей-ОффДаллас Старз
📆4/19/2026 3:29 AM
📰championat
«Миннесота Уайлд» продемонстрировала впечатляющую игру, переиграв «Даллас Старз» в первом матче серии плей-офф НХЛ. Команда из Миннесоты уверенно начала встречу, забросив три шайбы в первом периоде и продолжив доминировать во втором, несмотря на попытки «Далласа» вернуться в игру. Отличная игра в атаке и надёжная оборона обеспечили «Уайлд» заслуженную победу.

Противостояние « Даллас Старз » и « Миннесота Уайлд » обещает стать одним из самых захватывающих событий первого раунда плей-офф НХЛ . Благодаря особенностям системы распределения мест, на самой стартовой стадии турнира мы станем свидетелями битвы между второй и третьей командами Западной конференции. Обе команды заранее знали о предстоящей встрече, поэтому их последняя очная дуэль в рамках регулярного чемпионата носила характер генеральной репетиции.

В той игре «Миннесота», по ходу второго периода, уверенно вела с преимуществом в две шайбы. Однако, в заключительном отрезке матча «Уайлд» упустили своё преимущество, предоставив «Далласу» шанс сравнять счёт и одержать победу в основное время – сценарий, которым «звёзды» обычно умело пользуются. «Даллас Старз» по праву считались фаворитами данного противостояния в большинстве предматчевых прогнозов. И это было не случайно: команда из Техаса в последние три сезона демонстрирует стабильность, регулярно доходя до финала конференции, а её состав по праву считается одним из самых сбалансированных в лиге. «Миннесота Уайлд», хоть и демонстрирует очевидный прогресс, пока не может похвастаться таким уровнем стабильности. Уже на шестой минуте матча «дикари» открыли счёт. Героями эпизода стали Цуккарелло, Болди и Эрикссон Эк, разыгравшие молниеносную трёхходовку в большинстве. Вратарь «Далласа» Эттингер и четвёрка защитников оказались настолько обескуражены, что не успели даже поднять головы. В первом периоде обе команды создали ещё по два-три острых момента, но блестящая игра вратарей позволила сохранить счёт минимальным. Если в первые 20 минут «Даллас» ещё находился в пределах досягаемости для первой заброшенной шайбы, то старт второго периода сложился для них катастрофически. «Миннесота» сумела забросить ещё три шайбы, начав своё триумфальное шествие, в то время как «Даллас» столкнулся с серьёзными трудностями. «Звёзды» предприняли попытку переломить ход игры, сместив акцент на чужую зону и даже реализовав численное преимущество. Однако, «Миннесота» уверенно охраняла своё преимущество. А когда представилась возможность увеличить разрыв в счёте, «Уайлд» воспользовались ею без колебаний. Капризов, не глядя, сделал точный пас на пятачок, где Эрикссон Эк оформил свой второй гол в матче, поставив «Даллас» в ещё более сложное положение. Эта игра продемонстрировала не только силу «Миннесоты» в атаке, но и их умение выстраивать оборону, несмотря на прессинг со стороны более опытного соперника. «Уайлд» показали, что они не намерены сдаваться без боя и готовы бороться за каждый дюйм льда, что делает эту серию поистине непредсказуемой и захватывающей для болельщиков

НХЛ Плей-Офф Даллас Старз Миннесота Уайлд Хоккей Западная Конференция

 

