«Миннесота Уайлд» одержала уверенную победу над «Даллас Старз» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Кирилл Капризов стал главным героем встречи, оформив победную шайбу и две голевые передачи, и продолжил устанавливать клубные рекорды.

Начало плей-офф Национальной хоккейной лиги ознаменовалось интригующим противостоянием между «Далласом» и «Миннесотой». Несмотря на то, что эти команды заняли второе и третье места в своих конференциях соответственно, система проведения турнира свела их в первой же стадии. Ожидалось, что серия будет напряженной и затяжной, претендуя на полный комплект из семи матчей.

Первый поединок, однако, продемонстрировал одностороннее развитие событий, несмотря на статистическое равенство по многим показателям. По итогам первого матча «Миннесота» одержала уверенную победу со счетом 6:2, оставив «Даллас» в замешательстве.

Первые два периода матча прошли под диктовку «Миннесоты». Команда продемонстрировала высокую реализацию моментов, добившись значительного преимущества. К 26-й минуте счет стал неприличным для матча такого уровня – 0:4. Особо стоит отметить выступление Кирилла Капризова. Российский нападающий отметился победной шайбой, отправив снаряд идеально под перекладину, а также отдал две голевые передачи. Его влияние на игру было колоссальным: он участвовал в пяти из шести заброшенных шайб «Миннесоты», причем две из них были забиты в большинстве. Благодаря этому Капризов закончил игру с показателем полезности «+3».

Успех «Миннесоты» был подкреплен результативной игрой других форвардов: Хартман записал на свой счет гол и передачу, Эк оформил дубль, Зукарелло сделал три ассиста, а Болди добавил к двум заброшенным шайбам одну голевую передачу. В составе «Далласа» Илья Любушкин остался в запасе, а у «Миннесоты» Тарасенко, Юров и Тренин очков не набрали. Тренин, однако, продемонстрировал свою физическую мощь, совершив 13 силовых приемов, и заработал удаление, которое в третьем периоде реализовал Эк.

Кирилл Капризов продолжает превосходить собственные достижения и устанавливать новые рекорды. Его шайба в ворота «Далласа» стала 16-й для него в розыгрышах Кубка Стэнли, сравнявшись с результатом Зака Паризе. Примечательно, что Капризову для этого понадобилось на 18 матчей меньше, чем Паризе. Есть все шансы, что в следующей игре он станет единоличным рекордсменом клуба по этому показателю. За 26 кубковых матчей Капризов забросил 16 шайб, что составляет в среднем 0,62 гола за игру. Этот показатель ставит его в один ряд с легендарными игроками НХЛ, такими как Марио Лемье, Майк Босси и Морис Ришар, по средней результативности в плей-офф (с учетом минимальной отсечки в 10 матчей). Среди действующих хоккеистов ближе всего к нему по этому показателю находятся Маккиннон, Генцель, Драйзайтль и Кемпе. Стоит отметить, что эта статистика является динамичной и может меняться с каждой игрой. Кроме того, этот матч стал третьим для Капризова с тремя очками, что позволило ему укрепить клубный рекорд. Следующим рубежом для него может стать достижение Зака Паризе, который является единственным игроком в истории «Миннесоты» с четырьмя очками в одном матче плей-офф.

Несмотря на столь впечатляющий старт, «Миннесоте» необходимо сохранять концентрацию, поскольку впереди еще шесть матчей. «Далласу» же предстоит серьезно проанализировать свою игру и внести коррективы, чтобы избежать поражения на своем льду в следующих двух матчах и не уехать в Миннесоту с отставанием 0-2. Особое внимание стоит уделить игре в равных составах, где «Старс» показали невыразительную игру, а также эффективности спецбригад меньшинства, которые не смогли обеспечить надежную оборону. Следующая игра серии состоится в ночь на вторник





