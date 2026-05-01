«Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Денвер Наггетс» и вышла во второй раунд плей-офф НБА

В напряжённой серии плей-офф НБА 2026 «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Денвер Наггетс» со счётом 4-2. Команда Криса Финча показала невероятную стойкость и адаптивность, несмотря на травмы ключевых игроков. Джейден Макдэниэлс и Руди Гобер стали главными героями матча, а Никола Йокич не смог помочь «Наггетс» одержать победу.

Плей-офф НБА 2026 продолжает удивлять своими сюжетами. В серии между «Миннесотой Тимбервулвз» и « Денвер Наггетс » победа осталась за хозяевами паркета. Матч, состоявшийся 1 мая, стал заключительным в напряжённой борьбе, которая завершилась со счётом 4-2 в пользу «Тимбервулвз».

Команда Криса Финча продемонстрировала невероятную стойкость и адаптивность, особенно учитывая травмы ключевых игроков. Вместо того чтобы полагаться на сложные тактические схемы, тренер сделал ставку на жёсткую игру в зоне под корзиной, что кардинально изменило ход матча. Руди Гобер, Джулиус Рэндл и Наз Рид стали главными двигателями новой тактики, заставив «Денвер» искать альтернативные пути атаки. Травмы, которые поначалу казались катастрофой для «Миннесоты», в итоге сыграли на руку команде, заставив её пересмотреть подход к игре и найти новые решения.

Особенно ярко в этом матче проявился Джейден Макдэниэлс. Его вклад в победу нельзя недооценивать. Он не только набирал очки, но и демонстрировал высокий уровень игры в защите, плотно встречая соперников и перекрывая передачи. После того как Терренс Шеннон вышел в стартовом составе, «Тимбервулвз» обрели необходимую скорость и резкость, которых им так не хватало.

«Денвер» же, несмотря на все усилия, не смог найти адекватный ответ на действия соперника. Никола Йокич, как обычно, был главным двигателем «Наггетс», но Макдэниэлс и Гобер не давали ему развернуться на полную. Джамал Мюррэй, который должен был перераспределить нагрузку, не смог справиться с этой задачей, и команда всё чаще полагалась на дальние броски. Кэмерон Джонсон набирал очки, но этого было недостаточно для победы.

В концовке матча «Миннесота» не паниковала и не отходила от своих принципов, что в итоге и привело к победе со счётом 110:98. Макдэниэлс набрал 32 очка и 10 подборов, Шеннон — 24 очка. Йокич закончил игру с 28 очками, 10 передачами и девятью подборами, однако этого не хватило для победы. Для «Денвера» это поражение вновь поставило вопрос о балансе команды.

Пока Йокич играет на высоком уровне, остальные игроки не всегда способны взять игру на себя.

«Тимбервулвз» же доказали, что даже с потерями в составе можно сплотиться и показать отличный баскетбол. В следующем раунде они встретятся с «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, что обещает быть ещё одним захватывающим противостоянием





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

НБА Плей-Офф Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс Никола Йокич

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

УНИКС, 1 февраля 2026 - счет 84 : 80, обзор матча, итоги и статистика встречиЦСКА - УНИКС, 1 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Единая лига ВТБ 2025/2026

Read more »

Канада, 12 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1Чехия - Канада, 12 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Швеция, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0Финляндия - Швеция, 13 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Швейцария, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 1Канада - Швейцария, 13 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Италия, 14 февраля 2026 - счет 11 : 0, обзор матча, итоги и статистика встречиФинляндия - Италия, 14 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

«Один из самых важных моментов в моей карьере». Е. Кузнецов — о победе в серии плей-оффНападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (4:3 2ОТ, 4-2).

Read more »