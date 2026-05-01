Head Topics

«Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Денвер Наггетс» и вышла во второй раунд плей-офф НБА

Спорт News

📆5/1/2026 5:42 AM
📰championat
104 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 51%

В напряжённой серии плей-офф НБА 2026 «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Денвер Наггетс» со счётом 4-2. Команда Криса Финча показала невероятную стойкость и адаптивность, несмотря на травмы ключевых игроков. Джейден Макдэниэлс и Руди Гобер стали главными героями матча, а Никола Йокич не смог помочь «Наггетс» одержать победу.

Плей-офф НБА 2026 продолжает удивлять своими сюжетами. В серии между «Миннесотой Тимбервулвз» и « Денвер Наггетс » победа осталась за хозяевами паркета. Матч, состоявшийся 1 мая, стал заключительным в напряжённой борьбе, которая завершилась со счётом 4-2 в пользу «Тимбервулвз».

Команда Криса Финча продемонстрировала невероятную стойкость и адаптивность, особенно учитывая травмы ключевых игроков. Вместо того чтобы полагаться на сложные тактические схемы, тренер сделал ставку на жёсткую игру в зоне под корзиной, что кардинально изменило ход матча. Руди Гобер, Джулиус Рэндл и Наз Рид стали главными двигателями новой тактики, заставив «Денвер» искать альтернативные пути атаки. Травмы, которые поначалу казались катастрофой для «Миннесоты», в итоге сыграли на руку команде, заставив её пересмотреть подход к игре и найти новые решения.

Особенно ярко в этом матче проявился Джейден Макдэниэлс. Его вклад в победу нельзя недооценивать. Он не только набирал очки, но и демонстрировал высокий уровень игры в защите, плотно встречая соперников и перекрывая передачи. После того как Терренс Шеннон вышел в стартовом составе, «Тимбервулвз» обрели необходимую скорость и резкость, которых им так не хватало.

«Денвер» же, несмотря на все усилия, не смог найти адекватный ответ на действия соперника. Никола Йокич, как обычно, был главным двигателем «Наггетс», но Макдэниэлс и Гобер не давали ему развернуться на полную. Джамал Мюррэй, который должен был перераспределить нагрузку, не смог справиться с этой задачей, и команда всё чаще полагалась на дальние броски. Кэмерон Джонсон набирал очки, но этого было недостаточно для победы.

В концовке матча «Миннесота» не паниковала и не отходила от своих принципов, что в итоге и привело к победе со счётом 110:98. Макдэниэлс набрал 32 очка и 10 подборов, Шеннон — 24 очка. Йокич закончил игру с 28 очками, 10 передачами и девятью подборами, однако этого не хватило для победы. Для «Денвера» это поражение вновь поставило вопрос о балансе команды.

Пока Йокич играет на высоком уровне, остальные игроки не всегда способны взять игру на себя.

«Тимбервулвз» же доказали, что даже с потерями в составе можно сплотиться и показать отличный баскетбол. В следующем раунде они встретятся с «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, что обещает быть ещё одним захватывающим противостоянием

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-05-01 08:42:31