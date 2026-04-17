«Металлург» готовится завершить серию с «Торпедо» дома: анализ матча и прогнозы

Эксперт «Ставка ТВ» Миронова анализирует предстоящий матч между «Металлургом» и «Торпедо», оценивая шансы команд и ключевые факторы, которые могут повлиять на исход серии плей-офф КХЛ.

Счет в серии плей-офф между « Металлург ом» и « Торпедо » составляет 3-1 в пользу магнитогорской команды. Теоретически, у « Металлург а» еще есть право на одну ошибку, тогда как для нижегородцев каждая последующая игра — это последний шанс. Однако, «сталевары» уже допустили промах, проиграв один из матчей, и вряд ли предоставят сопернику еще одну возможность исправить ситуацию на своей домашней площадке. « Металлург » демонстрирует более собранную игру дома, одержав в текущем плей-офф четыре победы.

Два предыдущих матча с «Торпедо» в рамках этой серии завершились с общим тоталом более 4.5 шайб: один с результатом 4:3, другой — 4:1. Важно отметить, что все без исключения игры в данной серии ознаменовались заброшенными шайбами, общий счет которых составлял не менее пяти.

«Торпедо» пока не может похвастаться стабильностью, однако в трех проигранных матчах команда стабильно пропускала по четыре гола. В единственной выигранной встрече сопернику удалось забросить не более двух шайб.

Ключевыми моментами в этой игре для нижегородцев стали сильный третий период, в котором удалось забить две шайбы, и эффективная игра в неравных составах после неудачного стартового отрезка. По статистике, в начале матча «Торпедо» уступало по броскам (4:14), блокированным броскам (1:9) и вбрасываниям (35% против 65%), однако команда смогла переломить ход игры.

Нижегородцы реализовали два гола, включая решающую шайбу в большинстве. Гости, напротив, расслабились после преимущества в две шайбы и вышли на третий период в «холодном» состоянии, чем успешно воспользовались хозяева.

Интересным фактом является то, что два единственных поражения «Металлурга» в этом плей-офф произошли в овертаймах и на выезде. Это говорит о том, что команда предпочитает избегать дополнительного времени даже на своей территории. Следует учитывать, что «сталеварам» необходимо завершать игры в основное время.

Конечно, здорово, когда команда успешно справляется с проблемами при игре «пять на пять» и не зависит от большинства, однако «Металлург» пока не смог продемонстрировать этого в матчах с «Торпедо», которое, напротив, рассчитывает исправить свои атакующие недочеты именно за счет спецбригад.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин известен своим умением мотивировать игроков, и те, кто не показал должного результата в Нижнем Новгороде, столкнутся с суровым выбором: либо вне состава, либо удвоенная самоотдача на тренировках. Фаворит в противостоянии очевиден, но следующее поражение может стать для «Металлурга» серьезным эмоциональным ударом. Поэтому команда должна решить исход серии на своей площадке





