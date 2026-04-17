Head Topics

«Металлург» готовится завершить серию с «Торпедо» дома: анализ матча и прогнозы

Спорт News

📆4/17/2026 1:10 PM
📰championat
107 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 51%

Эксперт «Ставка ТВ» Миронова анализирует предстоящий матч между «Металлургом» и «Торпедо», оценивая шансы команд и ключевые факторы, которые могут повлиять на исход серии плей-офф КХЛ.

Счет в серии плей-офф между « Металлург ом» и « Торпедо » составляет 3-1 в пользу магнитогорской команды. Теоретически, у « Металлург а» еще есть право на одну ошибку, тогда как для нижегородцев каждая последующая игра — это последний шанс. Однако, «сталевары» уже допустили промах, проиграв один из матчей, и вряд ли предоставят сопернику еще одну возможность исправить ситуацию на своей домашней площадке. « Металлург » демонстрирует более собранную игру дома, одержав в текущем плей-офф четыре победы.

Два предыдущих матча с «Торпедо» в рамках этой серии завершились с общим тоталом более 4.5 шайб: один с результатом 4:3, другой — 4:1. Важно отметить, что все без исключения игры в данной серии ознаменовались заброшенными шайбами, общий счет которых составлял не менее пяти.

«Торпедо» пока не может похвастаться стабильностью, однако в трех проигранных матчах команда стабильно пропускала по четыре гола. В единственной выигранной встрече сопернику удалось забросить не более двух шайб.

Ключевыми моментами в этой игре для нижегородцев стали сильный третий период, в котором удалось забить две шайбы, и эффективная игра в неравных составах после неудачного стартового отрезка. По статистике, в начале матча «Торпедо» уступало по броскам (4:14), блокированным броскам (1:9) и вбрасываниям (35% против 65%), однако команда смогла переломить ход игры.

Нижегородцы реализовали два гола, включая решающую шайбу в большинстве. Гости, напротив, расслабились после преимущества в две шайбы и вышли на третий период в «холодном» состоянии, чем успешно воспользовались хозяева.

Интересным фактом является то, что два единственных поражения «Металлурга» в этом плей-офф произошли в овертаймах и на выезде. Это говорит о том, что команда предпочитает избегать дополнительного времени даже на своей территории. Следует учитывать, что «сталеварам» необходимо завершать игры в основное время.

Конечно, здорово, когда команда успешно справляется с проблемами при игре «пять на пять» и не зависит от большинства, однако «Металлург» пока не смог продемонстрировать этого в матчах с «Торпедо», которое, напротив, рассчитывает исправить свои атакующие недочеты именно за счет спецбригад.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин известен своим умением мотивировать игроков, и те, кто не показал должного результата в Нижнем Новгороде, столкнутся с суровым выбором: либо вне состава, либо удвоенная самоотдача на тренировках. Фаворит в противостоянии очевиден, но следующее поражение может стать для «Металлурга» серьезным эмоциональным ударом. Поэтому команда должна решить исход серии на своей площадке

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-18 23:48:19