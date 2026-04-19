«Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Челси» в матче с минимумом моментов

«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Челси» на «Стэмфорд Бридж», несмотря на кадровые проблемы в обороне. Единственный гол забил Кунья после результативной передачи Бруну Фернандеша. Хозяева поля создали мало опасных моментов, несмотря на преимущество во владении мячом.

Лондонский « Челси » потерпел поражение от « Манчестер Юнайтед » на своем поле, где игра не отличалась большим количеством голевых моментов. В составе «красных дьяволов» ощущались серьезные кадровые проблемы в обороне: из-за дисквалификаций и травм на матч в Лондоне остался всего один штатный центральный защитник – 19-летний Хевен. С первых минут на поле преобладала борьба за инициативу, и лишь к десятой минуте возник спорный эпизод, когда Палмер упал в единоборстве с Хевеном.

VAR вмешался, но решение арбитра Оливера оказалось неожиданным – фола не было. Сразу после этого Эстевао нанес первый, и, как оказалось, единственный удар «Челси» в матче. Вскоре бразилец получил травму и был заменен на Гарначо. Несмотря на проблемы с составом, оборона «Манчестер Юнайтед» справлялась неплохо. «Челси» больше владел мячом, но атаки хозяев страдали от недостатка скорости. Контрвыпады «МЮ» также не всегда складывались успешно. Однако однажды манкунианцам удалось мастерски выйти из-под прессинга «синих» благодаря комбинации «стенка на третьего». Мбемо, получив простор, убежал к штрафной «Челси» и отдал пас Кунье, который должен был завершать атаку ударом. К сожалению для «Манчестер Юнайтед», Кунья допустил ошибку в обработке мяча, и его удар получился неточным, задев соперника. Ближе к концу первого тайма «Челси» активизировался. Фернандес, вернувшийся в стартовый состав, проявлял активность, но упустил два голевых момента. Сначала его штрафной удар с 17 метров попал в стенку, а затем, обокрав Мазрауи в штрафной, он не смог попасть в дальний угол из выгодной позиции. Был также зафиксирован гол Делапа из явного офсайда. «МЮ» же удалось отличиться своим единственным ударом в створ ворот до перерыва. Снова сработала комбинация «стенка на третьего» на правом фланге. Фернандеша прострелил к 11-метровой отметке, и Кунья, не встретив сопротивления от Гюсто, пробил в касание. Этот гол стал 18-м голевым пасом для капитана «Манчестер Юнайтед», Бруну Фернандеша, в текущем чемпионате Англии, приблизив его к рекордам Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне. Во втором тайме португалец продолжал снабжать мячами Кунью и партнеров, в то время как команда Росеньора владела мячом, но не создавала остроты. «Стэмфорд Бридж», казалось, начал скучать. Только спустя десять минут после перерыва «Челси» удалось создать опасный момент. Делап, получив заброс из правого полуфланга, выиграл верховую борьбу у Мазрауи и пробил в перекладину. В середине тайма «Манчестер Юнайтед», пытаясь сохранить добытое преимущество, глубоко сел в оборону. Вену, «красных дьяволов» спасла перекладина еще раз, когда Фофана также опасно пробил головой после кросса. Отсутствие центральных защитников, безусловно, сказалось на игре «МЮ» в воздухе, однако внизу Мазрауи продемонстрировал отличную игру, несколько раз чисто отобрав мяч у соперников в своей штрафной и совершив точные подкаты. В концовке матча «Манчестер Юнайтед» сумел «засушить» игру, не позволив «Челси» организовать финальный штурм. Даже после того, как бывший игрок «Челси» Маунт сфолил рукой у линии штрафной, заработав опасный стандарт, команда Росеньора не смогла реализовать свой последний шанс. Статистика «Челси» говорит о 21 ударе по воротам, однако лишь три из них пришлись в створ, а ожидаемые голы (xG) составили всего 1,5. Вечер на «Стэмфорд Бридж» оставил неприятный осадок для хозяев поля





