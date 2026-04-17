«Майкл»: Как скандалы и пересъемки изменили байопик о Майкле Джексоне

Выход долгожданного фильма «Майкл» омрачен проблемами: обвинения в растлении, скрытые детали биографии и вынужденные пересъемки третьей части картины. Анализ «Ленты.ру» о создании самого обсуждаемого байопика о поп-короле.

Самый ожидаемый фильм весны и один из самых проблематичных кино проектов последних лет — «Майкл» — выходит в России 28 мая. Это честный разговор о жизни Майкла Джексона, который невозможен без упоминания обвинений в растлении малолетних, преследовавших певца на протяжении десятилетий. Режиссер Антуан Фукуа в своем фильме, посвященном началу карьеры Джексона, попытался затронуть эту тему, но в итоге ему пришлось полностью убрать эту линию и переснять на треть уже готовое кино . Почему из-за этого выход «Майкла» затянулся на год, рассказывает материал «Ленты.ру».

Картина охватывает жизнь Майкла Джексона от колыбели до тура в поддержку сольного альбома Bad. Основной болевой точкой станут отношения певца с отцом, одиозным Джозефом Джексоном, который был менеджером своих многочисленных детей. О дисциплинарных методах Джо (как он сам предпочитал себя называть) ходят легенды: отпрыски обвиняли его в побоях, а врач Майкла Конрад Мюррей несколько лет назад заявил, что Джексон-старший подверг своего самого известного сына химической кастрации ради сохранения высокого голоса. Сценаристу Джону Логану («Последний самурай», «Гладиатор») было из чего конструировать драматургические коллизии. Весь вопрос в том, какие факты он выбрал, но можно предположить, что о химической кастрации кино все-таки умолчит. Такой факт слишком шокирует и отвлечет публику от главного — истории фантастического успеха.

Создатели картины сразу выступили с заявлением (в равной степени резким и туманным) о том, что «Майкл» не будет ни славословием, ни обвинительной речью. Своей задачей творческий коллектив видит показать сложность натуры Джексона и его влияние на самые разные сферы современной поп-культуры. В этом контексте выбор исполнителя заглавной роли был особенно важен, так что им стал Джаафар Джексон — племянник покойного. Выбор столь парадоксальный, сколь и не предполагающий вопросов: Джаафар очень похож на Майкла внешне и к тому же знал его. Последнее обстоятельство подается как неоспоримое достоинство, хотя совсем необязательно является таковым, если речь идет о художественном фильме, а не реконструкции. Джозефа Джексона сыграл Колман Доминго — великолепный актер, который по-прежнему удивляет в каждой новой роли. Кэтрин, маму героя, изобразила Ниа Лонг. Роль юриста — наставницу юного Майкла — сыграла Кэт Грэм. Одна из самых больших странностей этого фильма заключается в том, что в нем, судя по всему, даже не будет упомянута Права на фильм о Джексоне продюсер Грэм Кинг (симптоматично, что среди его главных побед «Богемская рапсодия») зарезервировал еще в 2019-м, повинуясь, по всей видимости, прежде всего интуиции. Перед пандемией упоминать Майкла в позитивном контексте считалось дурным тоном, так что ни о каком байопике и не могло быть и речи. Тем не менее в 2022 году на Бродвее состоялась премьера джукбокс-мюзикла MJ, основанного на песнях и основных вехах биографии Джексона. Успех постановки, которая вскоре отправилась на мировые гастроли, наглядно показал, что публика вполне готова к комплиментарному или, во всяком случае, сочувственному взгляду на Джексона. Для Кинга это был зеленый свет.

Сценаристом, как уже было сказано, пригласили Джона Логана, а режиссером — Антуана Фукуа. В пестрой фильмографии Фукуа до сего момента не было игровых байопиков, но были документальные фильмы про Мухаммеда Али и Шуга Найта — фигур не менее одиозных, чем нынешний герой.

Как уже было сказано выше, первоначальный замысел заключался в том, чтобы создать выразительный и драматичный, но взвешенный портрет поп-короля. В частности, третий акт сценария был посвящен первым обвинениям в насилии над несовершеннолетними, которые были предъявлены Джексону в 1993-м. Известно, что сцена, в которой Майкл смотрится в зеркало и видит, как у него за спиной на улице уже сверкают полицейские мигалки, была отснята — как и прочие эпизоды, связанные со скандалом. Однако уже по окончании съемок от этой части фильма пришлось отказаться из-за сделки, которую еще в 1990-х заключил один из обвинителей Джексона. Согласно ее условиям, его ни в коем случае нельзя было даже упоминать на экране. Какую роль этот человек по имени Джордан Чендлер играл в сценарии, неизвестно, однако сообщается, что создателям «Майкла» пришлось переделать картину почти на треть. Премьера, изначально назначенная на апрель 2025-го, была перенесена. Сейчас, по словам инсайдеров, «Майкл» превратился во вполне типичный байопик. В нем много вставных номеров-шоустопперов, а завершается картина в гримерке перед выходом на сцену во время тура в поддержку альбома Bad (1987-1989).

По состоянию на данный момент технические сложности, увеличившие стоимость производства, принято публично считать достоинствами. Вполне возможно, что Кинг изначально не планировал ограничиваться одним фильмом, не повторяя ошибки скомканной «Богемской рапсодии». Однако теперь, когда на монтажном столе осталось 30 процентов небракованного материала, говорят уже о трилогии. На один фильм, во всяком случае, точно наберется, но решение о его производстве будет принято лишь по итогам проката





Майкл Джексон Байопик Кино Скандалы Обвинения

