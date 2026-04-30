«Локомотив-Новосибирск» принес извинения болельщикам из-за инцидента с плакатом

«Локомотив-Новосибирск» принес извинения болельщикам из-за инцидента с плакатом
📆4/30/2026 11:30 AM
Волейбол ьный клуб « Локомотив-Новосибирск » принес официальные извинения болельщикам, оказавшимся в неприятной ситуации на входе на один из последних домашних матчей. Инцидент произошел с семьей, которая принесла на трибуну плакат, на котором ребенок изобразил волейбол ьный мяч в цветах клуба – желтом и синем.

По словам очевидцев, сотруднику службы охраны показалось, что цвета плаката нарушают установленные правила, и он потребовал от отца девочки закрасить изображение прямо у пункта досмотра черным маркером. После выполнения требования семья была пропущена на стадион. Клуб оперативно отреагировал на ситуацию, заявив о проведении внутреннего расследования. В своем заявлении «Локомотив-Новосибирск» подчеркнул, что при организации безопасности на домашних матчах привлекается сторонняя организация, работающая в соответствии с действующими нормами и регламентами проведения массовых мероприятий.

При этом клуб отметил, что действия сотрудника ЧОП были вызваны излишне формальным и буквальным толкованием предписаний. Руководство клуба не поддерживает столь категоричный подход к применению мер безопасности и пообещало принять соответствующие дисциплинарные меры к сотрудникам охранной организации.

«От лица ВК «Локомотив-Новосибирск» мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией», – говорится в официальном заявлении. Клуб выразил глубокое уважение к творчеству своих болельщиков и подчеркнул, что яркие плакаты и инициативы всегда приветствуются и поддерживаются. Болельщики рассматриваются как неотъемлемая часть команды и как седьмой игрок на площадке. Помимо инцидента с плакатом, в новостной ленте также освещены результаты волейбольных соревнований.

Так, тренер команды «Динамо» Семышев прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата России, отметив, что игрокам удалось справиться с волнением и продемонстрировать достойную игру. Он также выразил надежду, что подобная атмосфера, царящая на арене «Динамо», станет нормой для всех стадионов России. Волейболист Куркаев поделился своими впечатлениями о волейбольной атмосфере в Новосибирске, подчеркнув ее особенную энергетику и поддержку болельщиков. Кроме того, опубликованы результаты турнира по пляжному волейболу в рамках Олимпиады-2024.

В третьем туре российская пара Матвеева/Мендоса одержала победу над немецкими спортсменками Людвиг/Липпман, в то время как Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой. Во втором туре Граудиня и Самойлова также добились успеха, обыграв бразильскую пару Полетти/Амарилью, а Матвеева и Мендоса победили представительниц Франции Пласетт и Ришар. В первом туре российская пара Мендоса/Матвеева потерпела поражение от швейцарских спортсменок Хюберли и Бруннер, а Артачо и Клэнси оказались сильнее китайской пары Сюэ Чэнь и Ся Синьи.

Эти результаты демонстрируют напряженную борьбу и высокий уровень конкуренции на олимпийском турнире по пляжному волейболу

Локомотив-Новосибирск Волейбол Болельщики Инцидент Олимпиада-2024 Пляжный Волейбол Чемпионат России

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Сборные Испании и Аргентины вышли в финалы Евро-2024 и Кубка Америки-2024Сборные Испании и Аргентины одновременно вышли в финалы самых главных футбольных турниров этого лета. Команда Месси обыграла канадцев на Кубке Америки, а испанцы одолели французов на чемпионате Европы. Эти два одновременно похожих и непохожих события дали надежду, что футбол будет самым популярным видом спорта еще не один десяток лет.
Read more »

Нидерланды — Англия: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2024, прогноз букмекеровНидерланды — Англия: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2024, прогноз букмекеров10 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия.
Read more »

«Недавно ложился под нож, а теперь в финале». Тренер Алькараса — о фаворите Уимблдона-2024«Недавно ложился под нож, а теперь в финале». Тренер Алькараса — о фаворите Уимблдона-2024Тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал о фаворите в финале Уимблдона-2024, а также поделился наставлениями, которые дал Алькарасу перед финалом Уимблдона-2024.
Read more »

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом видеОлимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом видеНа церемонии открытия ОИ-2024 в пятницу, 26 июля, олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде.Официальная и заключительная часть церемонии открытия Игр-2024 проходит на площади Трокадеро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Read more »

Паралимпиец Маргиев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к Играм-2024Паралимпиец Маргиев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к Играм-2024Призёр Паралимпиады-2024 легкоатлет Георгий Маргиев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к Играм-2024.
Read more »

Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 28 марта в Катаре. Это обусловлено погодой, расстоянием и проживанием Инфантино в Дохе (Marca)Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 28 марта в Катаре. Это обусловлено погодой, расстоянием и проживанием Инфантино в Дохе (Marca)Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 планировали провести США этим летом.
Read more »



