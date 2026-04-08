«Локомотив» вырывает победу у «Салавата Юлаева» и выходит в четвертьфинал КХЛ

В напряженном матче первого раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым», обеспечив себе выход в следующий этап. Обзор ключевых моментов игры и анализ прошедшей серии.

Первый раунд плей-офф КХЛ не оправдал ожиданий по зрелищности: большинство серий завершились быстро, всего одна продлилась до шестой игры. В этой самой игре « Салават Юлаев » продемонстрировал волю к победе, вырвав путевку в четвертьфинал в драматичном противостоянии с «Автомобилистом», одержав победу во втором овертайме. Сезон для уфимской команды можно охарактеризовать как невероятное преображение, путь от аутсайдера к претенденту.

Команда под руководством Виктора Козлова столкнулась с трудностями в межсезонье, потеряв ключевых игроков, что негативно сказалось на старте регулярного чемпионата. Уфимцы долгое время находились на последнем месте в турнирной таблице, однако затем, проявив невероятную силу воли и командный дух, совершили впечатляющий рывок, поднявшись на пятое место и обеспечив себе место в плей-офф. «Локомотив», являясь действующим чемпионом, продемонстрировал стабильную игру в течение регулярного сезона. Ярославская команда уверенно прошла дистанцию, хотя и столкнулась с определенными трудностями в первом раунде плей-офф, где встретилась с достойным сопротивлением. «Спартак» показал достойную игру, но смог одержать победу лишь в одном матче серии. В прошлом сезоне «Локомотив» и «Салават Юлаев» уже встречались в плей-офф. Уфимцы тогда выиграли первую гостевую встречу, однако ярославская команда во главе с опытным тренером сумела переломить ход серии и добиться уверенной победы, продемонстрировав свой чемпионский класс. В текущем противостоянии, ярославцы, помня о прошлогоднем опыте, сразу же, с первых минут, оказали мощное давление на соперника, стремясь завладеть инициативой и обозначить свои намерения. Ярославцы уже в первых двух сменах показали свою решимость, создав опасные моменты у ворот соперника. Однако команда Козлова, проявив стойкость и характер, выдержала натиск, постепенно выровняв игру и перехватив инициативу. В первом периоде «Салават Юлаев» имел шансы выйти вперед, но им не удалось реализовать свои моменты. «Локомотив» продолжил активную игру и во втором периоде, оказывая прессинг и создавая моменты. Но игра пошла по сценарию, схожему с первым периодом: Уфа отодвинулась к своим воротам, используя контратаки. Кузнецов предпринял смелую атаку, продемонстрировав мастерство, но не смог реализовать свой шанс. Два периода прошли без заброшенных шайб, но в третьем периоде сказался чемпионский опыт «Локомотива». Берёзкин, укрыв шайбу корпусом, отдал пас на Шалунова, который точным броском вывел свою команду вперед. Шалунов мог увеличить преимущество, но не реализовал несколько выгодных моментов. «Локомотив» контролировал ход игры, но в концовке допустил несколько ошибок, позволив «Салавату» создать опасные моменты. Гернат получил глупое удаление, оставив команду в меньшинстве. «Салават Юлаев» предпринял попытки сравнять счет, играя «шесть на четыре», но не смог добиться успеха, завершив борьбу в этом раунде





