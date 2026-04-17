Анализ ситуации в Российской Премьер-лиге показывает, что «Сочи» почти наверняка покинет элиту, а «Ростов» сумел избежать этой участи. Основная борьба за выживание развернется между «Динамо» (Махачкала), «Акроном», «Крыльями Советов», «Пари НН» и «Оренбургом». Наиболее вероятным кандидатом на вылет названы самарские «Крылья Советов», чьи проблемы связаны с постоянными сменами руководства, финансовой нестабильностью и хаотичной трансферной политикой.

Несмотря на то, что шансы «Сочи» на спасение в текущем сезоне Российской Премьер-лиги кажутся минимальными, команда периодически демонстрирует проблески игры, способные принести очки. Победа над ЦСКА стала тому подтверждением, однако значительные потери очков на протяжении 24 туров делают прямое попадание в стыковые матчи нереалистичным. Вопрос теперь заключается в том, кто из аутсайдеров составит компании сочинцам в низшем дивизионе.

После 24-го тура можно уверенно исключить из числа претендентов на вылет «Ростов». Команда под руководством Джонатана Альбы продемонстрировала способность собираться в критические моменты, добившись победы над «Пари НН» и ничьей со «Спартаком», что позволило ей покинуть опасную зону. Таким образом, прямое выбывание для ростовчан становится маловероятным.

Остальные клубы, борющиеся за выживание, – махачкалинское «Динамо», «Акрон», «Крылья Советов», «Пари НН» и «Оренбург» – находятся в пределах трех очков друг от друга. В текущей турнирной таблице они расположены именно в таком порядке, но ситуация может кардинально измениться в любой момент.

Если же выделять один клуб, который с наибольшей вероятностью отправится в Первую лигу, то выбор падает на самарские «Крылья Советов». Этот выбор не является личным выпадом против города или его преданных болельщиков, но продиктован анализом текущей ситуации в клубе.

Похоже, что руководство клуба, начиная с прошлого сезона, делает всё, чтобы команда покинула элитный дивизион, несмотря на благие намерения, связанные с борьбой с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. В итоге, эта борьба привела к хаосу. За последние полтора года в «Крыльях» сменилось три генеральных директора: Сергей Корниленко, Роберт Тер-Абрамян и Тархан Джабраилов. При каждом из них возникали разговоры о финансовых проблемах, кульминацией которых стал огромный долг, погашенный в январе и приведший к судебным искам.

В такой обстановке сложно ожидать привлечения новых спонсоров, заинтересованных в развитии клуба. Трансферная политика также вызывает вопросы: за последние два окна клуб отпустил около 15 игроков основного состава или ротации. Лишь двое из них были проданы за деньги: Иван Сергеев, трансфер которого принес клубу значительную сумму благодаря срочной потребности «Динамо» в форварде после травмы Тюкавина, и Александр Солдатенков, перешедший в «Сочи». Общий доход от этих двух сделок составил 4,8 миллиона евро.

Однако большое количество игроков, включая Романа Ежова, Гленна Бейла, Ивана Ломаева, Илью Гапонова, Дмитрия Цыпченко и Богдана Овсянникова, покинули клуб бесплатно. Приобретения же в основном представлены свободными агентами уровня Сергея Божина, Михайло Баньяца и Алексея Сутормина, чье качество игры вряд ли существенно превосходит ушедших бесплатно. Приобретение Джеффри Чинеду у «Астаны» оказалось неудачным из-за травмы, а инвестиции в Кирилла Столбова из «Зенита» пока не принесли видимого результата.

Процесс принятия решений внутри клуба, похоже, сопровождается внутренними интригами, а спортивная идеология отошла на второй план. Не вызывает сомнений, что в здоровом клубе не стали бы вести переговоры с командой из Казахстана, особенно учитывая неоднозначную ситуацию с бывшим тренером «Крыльев», Игорем Адиевым. Хотя Адиев заявлял о своем уходе только с разрешения руководства, он, вероятно, осознавал возможные последствия скандала.

Несмотря на это, Адиев остался в Самаре, но через неделю все равно был уволен. Объяснить это решение исключительно результатами сложно: несмотря на успехи в Кубке, в чемпионате команда проиграла «Пари НН» со счетом 0:3 и московскому «Динамо» – 0:4. Шансы на спасение, как и сейчас при тренере Булатове, были, но не так велики. Игра под руководством Булатова показала некоторое улучшение, включая неплохой матч с «Ахматом» и достойное поражение от «Зенита». Однако это не меняет глобальную ситуацию в клубе.

Возможно, «очищение» в Первой лиге станет необходимым шагом для расстановки приоритетов в развитии, выбора новой идеологии и курса с другим тренером, а также формирования соответствующего бюджета, позволяющего избежать постоянной нужды в деньгах и кредитах. Существует вероятность, что «Крылья Советов» в таком случае могут перестать существовать, хотя, учитывая историю клуба, преданность болельщиков и его значение для Самары и российского футбола, хочется надеяться, что до такого не дойдет. Болельщики, безусловно, приложат все усилия для сохранения наследия клуба.

Махачкалинское «Динамо», напротив, демонстрирует разумное управление, живёт по средствам и, практически не работая на трансферном рынке, угадало с выбором главного тренера – Евсеева. Если ему удастся сохранить команду в элите, несмотря на сложный календарь и отсутствие трансферных усилений, это станет свидетельством его высокого профессионализма и позволит продолжить развитие клуба. «Акрон» же оказался внизу турнирной таблицы в результате провального весеннего отрезка сезона.





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

