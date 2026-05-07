«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России

Футбольный матч между «Краснодаром» и «Динамо» завершился ничьей, но в серии пенальти победу одержали хозяева. Вратарь «Краснодара» Станислав Акгацев стал главным героем матча, парировав удары в серии пенальти. Для «Краснодара» это важная победа, которая позволяет команде готовиться к Суперфиналу и оставшимся матчам чемпионата.

Футбол ьный матч между « Краснодар ом» и « Динамо » в рамках ответного финала Пути РПЛ Кубка России завершился ничьей, но в серии пенальти победу одержали хозяева. В первом тайме « Краснодар » контролировал игру, но не смог преодолеть защиту « Динамо » и вратаря Андрея Лунёва.

В одном из эпизодов удару Эдуарда Сперцяна помешала перекладина. Во втором тайме бело-голубые перехватили инициативу, но также не смогли забить. Вратарь «Краснодара» Станислав Акгацев стал главным героем матча, парировав удары в серии пенальти и спас свою команду. Для «Краснодара» последние пять дней стали решающими: сначала дома в финале Кубка России, а затем на выезде в предпоследнем туре чемпионата.

Южане традиционно сильны в матчах с «Динамо» и в этом сезоне могли лишить столичный клуб возможности спасти провальный сезон. Для «Динамо» «Краснодар» стал неудобным соперником, так как с 2023 года бело-голубые проиграли девять матчей при одной победе и одной ничьей. В другом полуфинальном матче «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в финал Кубка России. В первом тайме хозяева контролировали игру, но единственный мирный исход пришёлся на первую встречу в Москве в апреле.

«Динамо» перед матчем столкнулось с проблемами: из-за перебора жёлтых карточек в заявке не оказались Антон Миранчук и Муми Нгамалё. Перед началом матча на поле вышли Светлана Сурганова и Степан Кузнецов, которые исполнили песню «На безымянной высоте» и нанёсли символический удар. Болельщики тепло встретили 99-летнего участника Великой Отечественной войны, который даже продемонстрировал дриблинг.

«Динамо» в первой атаке попыталось взять оборону хозяев нахрапом, но безуспешно. «Краснодар» пытался играть через Кордобу, но судья не назначил пенальти. На 18-й минуте Сперцян упустил стопроцентный момент, ударив в перекладину. Во втором тайме «Динамо» перехватило инициативу, но также не смогло забить.

Самый перспективный момент упустили гости, когда Артур пробил под дальнюю штангу, но Акгацев спас свою команду. В серии пенальти «Краснодар» одержал победу, и теперь команда готовится к Суперфиналу и оставшимся матчам чемпионата





