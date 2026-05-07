Head Topics

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России

Спорт News

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России
ФутболКубок РоссииКраснодар
📆5/7/2026 11:18 PM
📰RT на русском
92 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 53%

Футбольный матч между «Краснодаром» и «Динамо» завершился ничьей, но в серии пенальти победу одержали хозяева. Вратарь «Краснодара» Станислав Акгацев стал главным героем матча, парировав удары в серии пенальти. Для «Краснодара» это важная победа, которая позволяет команде готовиться к Суперфиналу и оставшимся матчам чемпионата.

Футбол ьный матч между « Краснодар ом» и « Динамо » в рамках ответного финала Пути РПЛ Кубка России завершился ничьей, но в серии пенальти победу одержали хозяева. В первом тайме « Краснодар » контролировал игру, но не смог преодолеть защиту « Динамо » и вратаря Андрея Лунёва.

В одном из эпизодов удару Эдуарда Сперцяна помешала перекладина. Во втором тайме бело-голубые перехватили инициативу, но также не смогли забить. Вратарь «Краснодара» Станислав Акгацев стал главным героем матча, парировав удары в серии пенальти и спас свою команду. Для «Краснодара» последние пять дней стали решающими: сначала дома в финале Кубка России, а затем на выезде в предпоследнем туре чемпионата.

Южане традиционно сильны в матчах с «Динамо» и в этом сезоне могли лишить столичный клуб возможности спасти провальный сезон. Для «Динамо» «Краснодар» стал неудобным соперником, так как с 2023 года бело-голубые проиграли девять матчей при одной победе и одной ничьей. В другом полуфинальном матче «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в финал Кубка России. В первом тайме хозяева контролировали игру, но единственный мирный исход пришёлся на первую встречу в Москве в апреле.

«Динамо» перед матчем столкнулось с проблемами: из-за перебора жёлтых карточек в заявке не оказались Антон Миранчук и Муми Нгамалё. Перед началом матча на поле вышли Светлана Сурганова и Степан Кузнецов, которые исполнили песню «На безымянной высоте» и нанёсли символический удар. Болельщики тепло встретили 99-летнего участника Великой Отечественной войны, который даже продемонстрировал дриблинг.

«Динамо» в первой атаке попыталось взять оборону хозяев нахрапом, но безуспешно. «Краснодар» пытался играть через Кордобу, но судья не назначил пенальти. На 18-й минуте Сперцян упустил стопроцентный момент, ударив в перекладину. Во втором тайме «Динамо» перехватило инициативу, но также не смогло забить.

Самый перспективный момент упустили гости, когда Артур пробил под дальнюю штангу, но Акгацев спас свою команду. В серии пенальти «Краснодар» одержал победу, и теперь команда готовится к Суперфиналу и оставшимся матчам чемпионата

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Футбол Кубок России Краснодар Динамо Пенальти

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 02:18:43