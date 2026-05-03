«Краснодар» вырвал победу у «Акрона» в Самаре и вернул лидерство в РПЛ
📆5/3/2026 5:19 PM
«Краснодар» одержал победу над «Акроном» в 28-м туре РПЛ благодаря голу Джона Кордобы и вернулся на первое место в турнирной таблице. Матч завершился со счетом 1:0.

Футбол ьный клуб « Краснодар » добился важной победы в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, обыграв на выезде тольяттинский « Акрон » с минимальным счетом 1:0. Матч, проходивший в Самаре, стал напряженным противостоянием двух команд, стремящихся к своим целям в текущем сезоне.

Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте колумбийским нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой, который успешно реализовал передачу от Эдуарда Сперцяна. Этот гол стал ключевым моментом встречи и принес южной команде три очка в турнирную таблицу. Однако, стоит отметить, что ранее, на 53-й минуте, Кордоба уже забивал, но этот гол был отменен главным арбитром Евгением Булановым после тщательного просмотра видеоповтора с использованием системы VAR.

Причиной отмены гола стал зафиксированный фол в атаке со стороны игрока «Краснодара» при розыгрыше эпизода, предшествовавшего забитому мячу. Решение арбитра вызвало дискуссии среди болельщиков и экспертов, но в конечном итоге было признано обоснованным. В ходе матча произошла неприятная ситуация с одним из лидеров атаки «Акрона» – Артемом Дзюбой. На 57-й минуте форвард был вынужден покинуть поле из-за полученной травмы.

Дзюба держался за правое бедро, что указывало на повреждение мышц. Замена Дзюбы стала ощутимой потерей для «Акрона», так как он является ключевым игроком команды и обладает большим опытом. Состояние здоровья Дзюбы будет оцениваться медицинским штабом клуба, и пока неясно, сможет ли он принять участие в следующих матчах. В целом, игра была достаточно жесткой и обоюдно острой, обе команды демонстрировали стремление к победе.

«Краснодар» активно контролировал мяч и создавал опасные моменты у ворот соперника, в то время как «Акрон» пытался действовать в контратакующем стиле, используя скорость и индивидуальное мастерство своих нападающих. Несмотря на усилия обеих команд, реализовать свои моменты удалось только «Краснодару», благодаря точному удару Кордобы. Помимо гола, в матче было несколько интересных эпизодов, включая опасные атаки, удары по воротам и напряженные единоборства.

Благодаря этой победе, команда Мурада Мусаева набрала 63 очка и временно вернула себе лидерство в турнирной таблице РПЛ, опережая петербургский «Зенит» всего на одно очко. Борьба за чемпионский титул в этом сезоне обещает быть очень напряженной и захватывающей, и каждый матч может стать решающим.

«Акрон», набравший 27 очков, продолжает занимать 12-е место в турнирной таблице, и его задача на оставшиеся матчи – обеспечить себе сохранение места в РПЛ. В следующем туре «Краснодар» отправится в Москву, где 11 мая встретится с «Динамо», а «Акрон» в этот же день примет на своем поле «Ростов». Эти матчи, несомненно, будут интересными и привлекут внимание большого количества болельщиков.

Прямые трансляции всех матчей МИР РПЛ доступны на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, что позволяет болельщикам следить за развитием событий в чемпионате России в режиме реального времени. Результат матча «Акрон» – «Краснодар» подтверждает отличную форму команды Мурада Мусаева и ее амбиции на завоевание чемпионского титула

Краснодар Акрон РПЛ Футбол Кордоба Дзюба Мусаев Чемпионат России Турнирная Таблица

 

