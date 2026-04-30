«Кливленд» одержал победу в напряжённом матче против «Торонто» и вёл 3-2 в серии

В пятом матче серии плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс» победу одержали хозяева со счётом 125:120. Матч запомнился напряжённой борьбой и эмоциональными моментами, включая конфликт между Джеймсом Харденом и Ар Джейем Барреттом. «Кливленд» теперь ведёт в серии 3-2.

Пятая встреча между « Кливленд Кавальерс » и « Торонто Рэпторс » в серии плей-офф НБА превратилась в настоящий баттл, который запомнился не только напряжённой борьбой на паркете, но и эмоциональными моментами за его пределами.

Матч начался с преимущества гостей — «Торонто» уверенно взял инициативу в первой четверти, используя ошибки в атаке соперника и к большому перерыву вёл со счётом 74:67. Однако после паузы «Кливленд» смог переломить ход игры, сократив отставание и к четвёртой четверти полностью перехватив контроль над встречей. Решающий отрезок матча стал настоящим испытанием для обеих команд.

«Кливленд» продемонстрировал невероятную стойкость, забросив восемь очков подряд и сравняв счёт, а затем и выйдя вперёд. Ключевую роль в этом сыграл Джеймс Харден, который забил два решающих трёхочковых броска в самый ответственный момент. В это время атака «Торонто» практически полностью застопорилась — команда не могла реализовать свои первые 11 бросков, что и стало причиной поражения. Харден не только стал самым результативным игроком «Кливленда» с 23 очками, но и почти оформил дабл-дабл, добавив к этому 9 подборов и 9 передач.

Однако его выступление запомнилось не только статистикой. Во время матча Харден стал участником двух конфликтных эпизодов. Сначала он повздорил со Скотти Барнсом, а затем вызвал недовольство Ар Джея Барретта, когда подошёл к скамейке «Торонто» за мячом. Этот инцидент едва не перерос в серьёзный конфликт, но был быстро улажен.

После матча Барретт, который стал лучшим в составе «Торонто» с 25 очками, 12 подборами и 5 передачами, высказался о происшедшем. Он отметил, что не оценил поступок Хардена и расценил его как проявление неуважения.

«Мяч оказался рядом с нашей скамейкой, и он подошёл, чтобы его забрать. Я воспринимаю это как неуважение. Не надо подходить к нашей скамейке и поднимать мяч. К Джеймсу Хардену у меня огромное уважение, я всегда смотрел его игры, когда рос.

Но какая сейчас разница? Не надо подходить к нашей скамейке за мячом. Если бы я подошёл к их скамейке за мячом, я бы ожидал такой же реакции», — сказал Барретт. Несмотря на напряжённые моменты, драки удалось избежать, и матч завершился победой «Кливленда» со счётом 125:120.

Теперь «Кавальерс» ведут в серии 3-2, и следующая игра пройдёт на площадке «Торонто», где у «Рэпторс» будет шанс сравнять счёт. В составе «Кливленда» помимо Хардена отличились Эван Мобли (23 очка), Деннис Шрёдер (19 очков) и Донован Митчелл (19 очков). В «Торонто» кроме Барретта хорошо сыграли Очи Уолтер (20 очков), Скотти Барнс (17 очков) и Якоб Пёлтль (14 очков)





