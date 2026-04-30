«Кливленд» одержал победу в напряжённом матче против «Торонто» и вёл 3-2 в серии

НБАКливленд КавальерсТоронто Рэпторс
📆4/30/2026 4:49 AM
В пятом матче серии плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс» победу одержали хозяева со счётом 125:120. Матч запомнился напряжённой борьбой и эмоциональными моментами, включая конфликт между Джеймсом Харденом и Ар Джейем Барреттом. «Кливленд» теперь ведёт в серии 3-2.

Пятая встреча между « Кливленд Кавальерс » и « Торонто Рэпторс » в серии плей-офф НБА превратилась в настоящий баттл, который запомнился не только напряжённой борьбой на паркете, но и эмоциональными моментами за его пределами.

Матч начался с преимущества гостей — «Торонто» уверенно взял инициативу в первой четверти, используя ошибки в атаке соперника и к большому перерыву вёл со счётом 74:67. Однако после паузы «Кливленд» смог переломить ход игры, сократив отставание и к четвёртой четверти полностью перехватив контроль над встречей. Решающий отрезок матча стал настоящим испытанием для обеих команд.

«Кливленд» продемонстрировал невероятную стойкость, забросив восемь очков подряд и сравняв счёт, а затем и выйдя вперёд. Ключевую роль в этом сыграл Джеймс Харден, который забил два решающих трёхочковых броска в самый ответственный момент. В это время атака «Торонто» практически полностью застопорилась — команда не могла реализовать свои первые 11 бросков, что и стало причиной поражения. Харден не только стал самым результативным игроком «Кливленда» с 23 очками, но и почти оформил дабл-дабл, добавив к этому 9 подборов и 9 передач.

Однако его выступление запомнилось не только статистикой. Во время матча Харден стал участником двух конфликтных эпизодов. Сначала он повздорил со Скотти Барнсом, а затем вызвал недовольство Ар Джея Барретта, когда подошёл к скамейке «Торонто» за мячом. Этот инцидент едва не перерос в серьёзный конфликт, но был быстро улажен.

После матча Барретт, который стал лучшим в составе «Торонто» с 25 очками, 12 подборами и 5 передачами, высказался о происшедшем. Он отметил, что не оценил поступок Хардена и расценил его как проявление неуважения.

«Мяч оказался рядом с нашей скамейкой, и он подошёл, чтобы его забрать. Я воспринимаю это как неуважение. Не надо подходить к нашей скамейке и поднимать мяч. К Джеймсу Хардену у меня огромное уважение, я всегда смотрел его игры, когда рос.

Но какая сейчас разница? Не надо подходить к нашей скамейке за мячом. Если бы я подошёл к их скамейке за мячом, я бы ожидал такой же реакции», — сказал Барретт. Несмотря на напряжённые моменты, драки удалось избежать, и матч завершился победой «Кливленда» со счётом 125:120.

Теперь «Кавальерс» ведут в серии 3-2, и следующая игра пройдёт на площадке «Торонто», где у «Рэпторс» будет шанс сравнять счёт. В составе «Кливленда» помимо Хардена отличились Эван Мобли (23 очка), Деннис Шрёдер (19 очков) и Донован Митчелл (19 очков). В «Торонто» кроме Барретта хорошо сыграли Очи Уолтер (20 очков), Скотти Барнс (17 очков) и Якоб Пёлтль (14 очков)

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Капризов набрал 1+2 в 5-м матче серии с «Далласом» и стал 1-й звездой. У него 9 очков и «+9» в текущем плей-оффКапризов набрал 1+2 в 5-м матче серии с «Далласом» и стал 1-й звездой. У него 9 очков и «+9» в текущем плей-оффФорвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поразил пустые ворота и дважды ассистировал партнерам в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (4:2, 3-2).
«Миннесота» повела в серии с «Далласом» (3-2), выиграв 5-й матч (4:2). Капризов набрал 1+2, МакКэррон забил победный гол с передач Тренина и Тарасенко«Миннесота» повела в серии с «Далласом» (3-2), выиграв 5-й матч (4:2). Капризов набрал 1+2, МакКэррон забил победный гол с передач Тренина и Тарасенко«Миннесота» выиграла пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (4:2, 3-2).
Никс уверенно побеждает Атланту в пятом матче серииНикс уверенно побеждает Атланту в пятом матче серииНью-Йорк Никс одержал уверенную победу над Атлантой Хокс со счётом 126:97 в пятом матче серии. Джейлен Брансон стал лучшим игроком матча с 39 очками, а команда в целом продемонстрировала жёсткую защиту и эффективное нападение. Теперь счёт в серии 3-2 в пользу Никс.
Джейлен Брансон: «Хоукс» умеют делать рывки, мне понравилось, как мы сохранили лидерство в 4-й четверти»Джейлен Брансон: «Хоукс» умеют делать рывки, мне понравилось, как мы сохранили лидерство в 4-й четверти»«Нью-Йорк» вышел вперед (126:97) в серии с «Атлантой» (3-2).
Мичков опоздал в аэропорт после 5-й игры «Филадельфии» с «Питтсбургом». Токкет не пустил его в самолет, форвард полетел эконом-классом на другом рейсеМичков опоздал в аэропорт после 5-й игры «Филадельфии» с «Питтсбургом». Токкет не пустил его в самолет, форвард полетел эконом-классом на другом рейсеКлубный репортер «Филадельфии» Эван Аткинс сообщил, что Матвей Мичков не прибыл вовремя в аэропорт после пятой игры серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3, 3-2).
«Монреаль» повел 3-2 в серии с «Тампой», выиграв в гостях в 5-м матче. Добеш отразил 38 из 40 бросков«Монреаль» повел 3-2 в серии с «Тампой», выиграв в гостях в 5-м матче. Добеш отразил 38 из 40 бросков«Монреаль» обыграл «Тампу» (3:2) на выезде в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
