«Каролина Харрикейнз» победила «Филадельфию Флайерз» в третьем матче плей-офф НХЛ

📆5/8/2026 6:14 AM
📰Известия
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счетом 4:1 в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативными действиями, а «Каролина» повела в серии со счетом 3:0. В другом матче «Анахайм Дакс» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:1.

Хоккейный клуб « Каролина Харрикейнз » одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ). Матч состоялся 8 мая в Филадельфии и завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, доведя свой счет до 3 очков в 7 матчах Кубка Стэнли–2026. Также у победителей отличились Николай Элерс, Джордан Стаал и Джален Чатфилд, а единственный гол «Филадельфии» на счету Тревора Зеграса. После этой победы «Каролина» повела в серии со счетом 3:0. Четвертый матч состоится 10 мая в 01:00 по московскому времени.

В другом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Анахайм Дакс» одолел «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:1. Встреча прошла 6 мая и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу «Анахайма». Российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев, а также защитник «Анахайма» Павел Минтюков в этом матче не отметились результативными действиями. В целом, «Каролина» и «Колорадо» выглядят фаворитами в этом раунде, но «Миннесота» и «Монреаль» готовы навязать борьбу.

В предстоящих матчах зрители смогут увидеть, кто из команд сможет продолжить борьбу за Кубок Стэнли

