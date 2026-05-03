«Интер» на пороге чемпионства: дубль, обновление и проблемы Киву

Команда Кристиана Киву близка к завоеванию титула в Серии А и может выиграть Кубок Италии. Однако сезон «Интера» неоднозначен: победа в чемпионате и возможный дубль с молодым тренером, но провал в Лиге чемпионов. Киву модернизировал команду, но столкнулся с проблемами в матчах с топ-соперниками.

Победа « Интер а» в Серии А неизбежна. Она может быть официально оформлена уже в эти выходные. Если миланцы дома обыграют «Парму» (а это весьма вероятно), можно будет ни на кого не оглядываться – титул будет взят!

А если в своих матчах потеряют очки «Наполи» и «Милан», «Интеру» для гарантии первого места хватит даже ничьей. Впрочем, когда именно команда Кристиана Киву оформит титул – в ближайшем туре или чуть позже – это всего лишь деталь. Главное – Серию А «Интер» точно забирает. А может забрать ещё и Кубок Италии.

После эпического камбэка с «Комо» в полуфинале (к 69-й минуте «Интер» «горел» 0:2, но в итоге победил 3:2 в основное время) команда Киву в финале сыграет с «Лацио». В отдельной встрече возможно всё, однако на бумаге, «Интер», конечно, фаворит. У «нерадзурри» рисуется «золотой» дубль, но оценить их сезон однозначно всё равно трудно. С одной стороны, победа в Серии А и возможная победа в Кубке с тренером, который до этого сезона на взрослом уровне отработал всего 13 матчей, это сильно.

Особенно если учитывать, что назначали этого тренера довольно экстренно. С другой стороны, в Лиге чемпионов «Интер» выступил крайне неудачно. А в итоге не взял ни одного. В финале ЛЧ вообще получил убийственные 0:5 от «ПСЖ».

По словам Индзаги, если бы «Интер» выиграл Лигу чемпионов, он бы остался. Однако в итоге тренер отправился за новым опытом в Саудовскую Аравию, и «Интеру» пришлось быстро искать ему замену. Киву не был единственным вариантом. Писали про Сеска Фабрегаса и Роберто Де Дзерби.

Но в итоге назначили Киву. Он долго работал в системе «Интера» с командами разных возрастов. Плюс хорошо показал себя в «Парме»: принял команду в феврале 2025-го, быстро поставил игру и уберёг от вылета. В «Интере» Киву не стал ломать то, что построил Индзаги.

Не хочется говорить про багаж – всё это ерунда. Но факт в том, что Киву получил уже готовую и выстроенную команду и постарался её модернизировать. У «Интера» вновь сохранилась преемственность: когда-то Индзаги принял готовую команду и сделал её ещё лучше, а теперь Киву принял готовую команду Индзаги и адаптировал под себя. В частности, в этом сезоне «Интер» стал менее вертикальным, чем раньше.

Мяч начал чаще ходить поперёк, в атаке команда позволяет себе быть более степенной. Это не всегда приносит результат, однако Киву над этим работает, таково его видение. Что ещё важно – Киву запустил процесс обновления команды. Хотя в первую очередь этот процесс, конечно, запустило время.

Лидеры «Интера» не молодеют, некоторые из них уже в преклонном футбольном возрасте. Но если Индзаги ещё мог в полной мере на них опираться, то Киву – уже нет. Функции Генриха Мхитаряна в первой части сезона отдали Петару Сучичу. А затем, когда у хорвата случился спад формы (примерно на стыке 2025-го и 2026-го), те же функции забрал Якуб Сучич.

Отдельно отметил: «Он ведь пришёл именно при мне, я захотел видеть его в «Интере». Однако если при Индзаги Зелиньски был, по сути, резервистом, то при Киву стал полноценным и важным игроком основы, классно дополнив Николо Бареллу и Хакана Чалханоглу в центре поля. При всех его плюсах уже 38. Он по-прежнему важен и даёт качество, но тянуть весь сезон и играть каждую неделю ему трудно.

На позиции центрального защитника, где всегда играл Ачерби, Киву попробовал Янна Биссека. Ранее немец играл крайнего центрального в тройке, а Киву сдвинул его в самый центр. Рядом с Алессандро Бастони и Мануэлем Аканджи получилось неплохо. Впрочем, летом «Интер» наверняка пойдёт как минимум за одним центральным защитником.

А может, и за двумя. Ветеран ведь не только Ачерби, но и Стефан де Врей. Нужны новые люди, моложе и свежее. Пишут, например, об интересе миланцев к Тарику Мухаремовичу из «Сассуоло».

Им вообще интересуются все топы Серии А. Плюс есть ещё один фактор, который может усложнить потенциальный трансфер. 50% от суммы перехода «Сассуоло» должен будет отдать «Ювентусу», воспитанником которого является Мухаремович. Соответственно, чтобы побольше оставить себе, «Сассуоло» будет заламывать ценник по максимуму. Однако вернёмся к Киву. Главный фундамент лидерства «Интера» в Серии А – стабильность в матчах с командами ниже классом.

Там миланцы запылесосили максимум очков. Но что с встречами с топ-соперниками? С командами из нынешней топ-4 («Наполи», «Милан», «Ювентус») «Интер» одержал всего одну победу. И та получилась скандальной и, что называется, с душком.

Дома «Интер» победил «Ювентус» – когда Бастони в конце первого тайма симулировал, оказавшись рядом с Пьером Калюлю. Вторую жёлтую должен был получить сам Бастони, но судья показал вторую жёлтую Калюлю. И даже в большинстве «Интер» еле-еле выиграл. Ещё и пропустить умудрились.

Но в итоге – 3:2. Зелиньски забил победный на 90-й минуте. Матчи с большими соперниками – проблема Киву. Она проявилась и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

«Интер» на классе обыграл «Аякс», «Славию», «Юнион» и «Кайрат», однако затем подряд уступил «Атлетико», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Поражения получились разными. Решающий гол в матче с «Атлетико» «Интер» пропустил на 90+3-й минуте





