«Интервидение-2025»: Грандиозное музыкальное шоу на Первом канале!

Прямая трансляция международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» на Первом канале. 23 страны-участницы, звезды мировой эстрады, современные технологии и незабываемые впечатления жду вас!

Сегодня, чуть раньше обычного, мы открываем наш эфир, и на это есть веская причина. Уже через полчаса в Москве, на площадке Live Арена, развернется масштабное музыка льное событие – международный конкурс « Интервидение ». Первый канал обеспечит прямую трансляцию этого зрелищного мероприятия. Наша команда давно зарекомендовала себя как создатель и транслятор шоу высочайшего класса, и мы уверены, что сегодняшнее представление не станет исключением.

Аудитория у нас поистине впечатляющая – потенциально более четырех миллиардов зрителей по всему миру, представляющих страны-участницы конкурса. В этом году в музыкальном состязании примут участие представители 23 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Казахстан и многие другие. Увидеть все своими глазами можно будет уже совсем скоро, не пропустите. Вести репортаж с места событий, непосредственно с Live Арены, выпала честь моим коллегам Екатерине Березовской и Константину Панюшкину. Они начнут свой прямой эфир совсем скоро, так что готовьтесь к погружению в атмосферу «Интервидения» вместе с ними. Не пропустите грандиозное шоу, которое развернется на ваших экранах. После завершения трансляции, в студии программы «Пусть говорят» пройдет обсуждение итогов конкурса, где гости студии поделятся своими впечатлениями и мнениями. Победитель конкурса также присоединится к обсуждению, чтобы поделиться своими эмоциями и впечатлениями от триумфа. Мы будем смотреть вместе с вами. Судья международного конкурса «Интервидение» Игорь Матвиенко уже выразил свой интерес к просмотру телевизионной версии конкурса. Несмотря на то, что он лично наблюдал за всеми выступлениями, прямая трансляция предоставит возможность увидеть множество деталей, которые могут быть упущены при живом просмотре. А у зрителей Первого канала, как всегда, самые лучшие места у экранов! \Непосредственно перед трансляцией, наш корреспондент Тимур Соловьев провел репортаж из закулисья «Интервидения-2025». Он стал свидетелем генеральной репетиции и узнал, какие сюрпризы готовят участники и организаторы конкурса для зрителей. В студии нас ждет встреча с Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN, певцом, автором-исполнителем, заслуженным артистом России. Именно он будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение-2025», и мы узнаем, как он готовился к выступлению, как общается с другими участниками и что приготовил для своих поклонников. Ярослав Дронов, исполнитель знаменитой песни «Я русский», известен, пожалуй, каждому жителю нашей страны. Его выступление станет одним из самых ожидаемых моментов вечера. Не пропустите! Участники «Интервидения-2025» приехали в Москву из самых разных уголков мира. Для многих это первое знакомство со столицей России, и впечатлений, несомненно, будет предостаточно. Запечатлеть яркие моменты поможет множество фото- и видеоматериалов, которые уже заполняют память телефонов участников. На Live Арене все готово к трансляции «Интервидения-2025». В эту субботу, 20 сентября, в 20:30 по московскому времени, включайте Первый канал и наслаждайтесь незабываемым музыкальным шоу! В ожидании праздника Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев, ведущие конкурса, также приглашают зрителей к просмотру. Аида Гарифулина - заслуженная артистка России, оперная певица, а Алексей Воробьев - актер и музыкант, они будут вести это грандиозное шоу. \На Первом канале 20 сентября состоится трансляция международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Приготовьтесь к невероятному зрелищу, созданному с применением передовых технологий, включая искусственный интеллект и дополненную реальность. Зрителей Первого канала ждут самые лучшие места и самые яркие впечатления от этого масштабного события. Не пропустите возможность насладиться выступлениями талантливых исполнителей из разных стран, оценить креативность постановщиков и окунуться в атмосферу праздника музыки. «Интервидение-2025» обещает быть незабываемым событием, которое подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений. Готовьтесь к яркому музыкальному вечеру, который объединит миллионы зрителей у экранов телевизоров. Это будет шоу, которое нельзя пропустить. В эту субботу, 20 сентября, в 20:30 по московскому времени, Первый канал приглашает всех зрителей к просмотру международного песенного конкурса «Интервидение-2025»





