«Знание.Первые»: Ориентация на будущее и единство России

📆4/28/2026 8:29 PM
Просветительский марафон «Знание.Первые» обсудил вопросы профессиональной ориентации молодежи, вызовы четвертой промышленной революции и важность единства народов России. Премьер-министр Мишустин назвал перспективные отрасли для трудоустройства, а Мария Захарова подчеркнула значимость культурного многообразия и традиционных ценностей.

В московском Манеже 28 апреля прошел просветительский марафон «Знание. Первые», посвященный вопросам профессиональной ориентации молодежи и будущего России. В мероприятии приняли участие известные ученые, деятели культуры, представители власти и общественности, включая премьер-министра Михаила Мишустина и официального представителя МИД Марию Захарову.

Ключевой темой обсуждения стала трансформация рынка труда под влиянием четвертой промышленной революции, характеризующейся развитием робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта. Мишустин выделил восемь перспективных направлений для молодежи, включая биотехнологии, полупроводниковую промышленность, атомную энергетику, производство аккумуляторов, IT-индустрию, кибербезопасность, робототехнику и инновации в транспорте. Он подчеркнул, что фундаментальные знания в математике, физике и химии останутся востребованными, поскольку именно они являются основой для развития ИИ и автоматизации. Премьер-министр также отметил важность профессионально-технического образования, подчеркнув, что современные колледжи могут предоставить отличную стартовую площадку для карьеры.

Мария Захарова, в своем выступлении, акцентировала внимание на единстве народов России и значимости культурного многообразия в условиях информационной войны, развернутой против страны. Она подчеркнула, что Россия на протяжении веков строилась как гармоничный организм, где различные народы живут в синергии, создавая единое культурное пространство. Захарова отметила, что многие страны мира видят в России надежного и справедливого дипломатического посредника. Марафон «Знание.

Первые» стал платформой для обсуждения ключевых вопросов развития страны и определения приоритетов для будущего поколения

