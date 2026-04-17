Петербургский «Зенит» официально подтвердил намерение участвовать в Евролиге, демонстрируя амбициозность и желание конкурировать на высшем европейском уровне. Однако, реальное возвращение в турнир осложняется текущей геополитической ситуацией и логистическими трудностями.

На горизонте европейского баскетбол а появились неожиданные новости: Евролига , ведущий клубный турнир Европы, рассматривает возможность расширения числа своих постоянных участников. По информации, циркулирующей в европейских СМИ, в числе клубов, выразивших желание присоединиться к элите, оказался петербургский « Зенит ».

Руководство клуба официально подтвердило свои намерения, заявив о готовности не просто вернуться в Евролигу, но и сразу же занять там прочные позиции, соответствующие статусу большого клуба. Российские клубы отсутствуют в Евролиге уже четыре сезона подряд, однако «Зенит» стремится к переменам. Данное решение продиктовано, прежде всего, масштабными амбициями петербургского клуба. «Зенит», несмотря на свой относительно молодой возраст (клубу менее 12 лет), уже успел отметиться чемпионскими титулами, завоевать кубки и добиваться определённых успехов в Евролиге. Даже в условиях отстранения российского спорта от международных соревнований, амбиции клуба не ослабли. Петербургский клуб активно укрепляет состав, привлекая таких звёздных игроков, как Томас Эртель, Дуэйн Бэйкон и Джонни Джузэнг, чей высочайший уровень не вызывает сомнений. Стремление получить статус постоянного участника Евролиги является логичным продолжением этой политики. Генеральный директор клуба, поздравляя команду с 10-летним юбилеем, подчеркнул, что именно «Зенит» сумел прервать многолетнюю гегемонию московского ЦСКА, заявив: «Поздравляю всех с юбилеем и хочу напомнить, что эти 10 лет были разные. Были сложные периоды, были уникальные победы, когда мы сокрушили монополию ЦСКА». Для руководства клуба важно не только доминировать на внутренней арене, но и демонстрировать свои возможности на европейском уровне, доказывая, что уважение в Европе заслуживает не только столица России. Нельзя отрицать, что данное решение тесно связано с текущей геополитической ситуацией. Хотя ограничения в отношении российского спорта постепенно ослабевают, например, в водных видах спорта, ситуация с участием в баскетбольных турнирах остаётся сложной. Верить в лучшее, безусловно, нужно, но готовиться к худшему сценарию также необходимо. На данный момент представить себе возвращение российских клубов в Евролигу крайне сложно. Возникают очевидные трудности с проведением матчей против таких команд, как «Бавария» или «Жальгирис». Получение виз для въезда в Германию практически невозможно, а в Литве российские команды могут столкнуться с недружелюбным приёмом, если их вообще допустят в страну. Регулярная отмена матчей или их проведение на нейтральных территориях также не является жизнеспособным решением. Таким образом, вероятность скорого возвращения в Евролигу составляет менее 0,1%. Тем не менее, не стоит впадать в уныние. Заявка «Зенита» может быть принята, и тогда клубу останется лишь ждать более благоприятных времён для своего выступления. В любом случае, петербургский клуб своим действием лишний раз напомнил Европе о своём существовании. Это своего рода сигнал: «Мы ещё здесь, мы продолжаем развиваться, и мы готовы к диалогу». «Зенит» создал интересный прецедент: клуб заявляет о своём желании участвовать, несмотря на текущие ограничения. Возможно, это также является формой давления на руководство Евролиги. За развитием этой ситуации, безусловно, стоит внимательно следить





