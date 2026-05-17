«Зенит» закрепил чемпионство после победы над «Ростовом» в решающем матче

«Зенит» удержал победу над «Ростовом», обеспечив себе титул чемпиона России, несмотря на напряженные моменты и спорные решения судей.

Поражение «Краснодара» от «Динамо» в 29‑м туре чемпионата России дало «Зениту» уникальный шанс: если команда вырвет хотя бы ничью в гостях у несильного «Ростова», то она закрепит за собой титул победителя лиги.

С самого начала матча «Зенит» проявил агрессивный настрой, сразу активизировав атаку и заставив соперника обороняться. Уже к девятой минуте россияне заработали пять угловых, что свидетельствовало о полном доминировании в третьей части поля. Однако в 33‑й минуте «Ростов» сумел уравновесить игру, когда Вахания отдал навес, а Лангович своей головой завершил комбинацию, не создав серьезной опасности, но заставив защитников «Зенита» проявить бдительность.

После паузы темп оставался высоким, но обе команды чаще сталкивались с фолами и ошибочными передачами, чем с реальными шансами на гол. Ожидаемая эффективность атак обеих сторон за период с 46‑й по 85‑й минуту составила всего 0,10, что указывает на недостаток креативности в завершении





