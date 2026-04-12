«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью: обзор напряженного матча

В захватывающем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» была зафиксирована ничья. «Зенит» начал активно, но не смог реализовать свои моменты. «Краснодар» проявил характер, сравняв счет. Удаление игрока «Зенита» добавило драматизма. Обзор тактики, ключевых моментов и спорных решений.

С первых минут матча « Зенит » продемонстрировал агрессивный настрой, стремясь к быстрому голу. Команда Сергея Семака оказывала мощное давление на « Краснодар », активно прессингуя и прижимая лидера к его штрафной. Однако, несмотря на напористый старт, единственным результатом стало неудачное нанесение удара Луисом Энрике. Защитники « Краснодар а» успешно блокировали бразильца, вынудив его пробить с правой ноги.

Внимание привлекала заряженность Соболева, который вступал в конфронтацию с соперниками, что создавало атмосферу напряженности и предвкушения. После некоторого времени «Краснодар» сумел перехватить инициативу, активизировав свои атаки. Кордоба стал ключевой фигурой, регулярно оказываясь на газоне после жесткой борьбы с Нино. Несмотря на неудачные попытки пробить издали, команда Мурада Мусаева создала опасный момент со стандарта. Сперцян подал с углового, а Кривцов продолжил полет мяча, однако гола не последовало. В тактике «Краснодара» было заметно отсутствие ярко выраженного правого вингера, эту позицию занял Кривцов. «Краснодар» раскрылся, и контратаки «Зенита» становились все более опасными. Луис Энрике реализовал один из выпадов, но гол был отменен из-за офсайда Глушенкова. Джон Джон организовал быструю атаку, передав мяч Венделу, который в свою очередь отдал его Луису Энрике. Бразилец, обыграв защитника, хладнокровно забил гол, выведя «Зенит» вперед. \После забитого гола «Зенит» перешел к игре от обороны, сосредоточив усилия на защите своих ворот. «Краснодар» занял позиционное наступление, но создать остроту у ворот соперника им не удавалось. Петербуржцы успешно разрушали атаки соперника, не позволяя им приблизиться к своим воротам. Тем не менее, перед перерывом «Краснодар» едва не сравнял счет, когда Ленини угодил в перекладину. Во втором тайме команды боролись за инициативу, «Зенит» варьировал тактику, то прессингуя, то отходя в оборону. Семак стремился не допустить голевых моментов у своих ворот. Кордоба практически не был заметен на поле. На 69-й минуте «Краснодар» сравнял счет, забив в позиционной атаке. Кордоба сделал скидку на Оласу, который открылся в полуфланге, в то время как Луис Энрике оказался в собственной штрафной, что привело к пропущенному голу. За четверть часа до конца матча Педро, вышедший на замену, получил красную карточку за накладку на Сперцяне. После этого «Краснодар» создал опасный момент, но чудом не забил гол. Игорь Федотов поддержал решение судьи Карасёва об удалении Педро, объяснив, что футболист был виноват в контакте. Матч показал, как быстро может меняться ситуация. «Зенит» потерял победу и шансы на успех в концовке. Вдесятером команда Семака сосредоточилась на сохранении ничейного результата, чтобы не позволить «Краснодару» увеличить отрыв. Оба коллектива продемонстрировали низкую результативность по xG за матч





